Non solo il ponte tibetano a Dossena, ora Carona pensa a una zip line per volare sopra il lago - BergamoNews

Carona. Una teleferica sopra il lago di Carona. Anzi, una zip line, per usare il termine tecnico esatto. Se ne parlerà per la prima volta giovedì 3 marzo, alle 20.30, in un incontro pubblico organizzato nella sede della Pro Loco del paese.

Un’idea – specifichiamo – per ora solo sulla carta, pensata soprattutto per il turismo estivo e richiamare così gli amanti dell’adrenalina, con un’attrazione capace di fare provare l’ebrezza di un salto nel vuoto, da provare da soli o in coppia.

Durante l’incontro pubblico è probabile che si cerchi di capire il consenso riscosso dall’idea, per poi eventualmente mettersi alla ricerca dei fondi coinvolgendo l’amministrazione comunale.

Manca invece pochissimo per vedere realizzato un altro progetto, decisamente adrenalinico: il ponte tibetano a Dossena. Con i suoi 505 metri di lunghezza e un’altezza massima di 120 metri, punta a diventare il più lungo al mondo. Una data ufficiale per l’inaugurazione ancora non c’è, ma dal Comune fanno sapere che sarà pronto in primavera.

