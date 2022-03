Milan-Inter di Coppa Italia, Grease o Robin Hood? La tv del 1° marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 1° marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Lea un nuovo giorno”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Segreti di famiglia” e “L’uomo giusto”.

Nel primo, la richiesta di affidamento di Koljia viene respinta dal giudice ed è un duro colpo per Lea e Marco. Tra Viola e Luca nasce una simpatia speciale nonostante le condizioni di salute della ragazza stiano peggiorando. Nel frattempo Arturo, ferito per la fine della relazione con Lea, accoglie la proposta di intraprendere un tour con un cantante famoso che lo porterà lontano da Ferrara per alcuni mesi…

Nel secondo, Lea è arrabbiata con Marco e lo accusa di averla ingannata ma le questioni personali devono lasciare il posto ad un’urgenza medica; le condizioni di Viola stanno peggiorando molto rapidamente. L’unica soluzione sarebbe un trapianto di rene ma non si riesce a trovare un donatore compatibile…

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Milan e Inter, valida per la semifinale di Coppa Italia.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova, con l’unico scopo di portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e sul La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Grease (Brillantina)”; su Rai4 alle 21.20 “Robin Hood – L’origine della leggenda”; su Rai5 alle 21.15 “La ragazza dei tulipani”; su Iris alle 20.55 “In a valley of violence – Nella valle della violenza”; e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia 2 – Prima missione”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

