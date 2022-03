Magnetti Building, l'edilizia incontra il futuro - BergamoNews

La prefabbricazione, core business di Magnetti Building, è un processo produttivo attraverso il quale gli elementi costruttivi vengono prodotti in fabbrica e successivamente trasportati nel luogo di destinazione per la fase di assemblaggio.

Magnetti Building realizza edifici su commessa attraverso sistemi di edilizia industrializzata. Grazie all’impiego di elementi prefiniti è in grado di garantire tempi certi, più veloci e controllabili, diminuendo notevolmente i tempi di cantiere che si concentrano sulle fasi di assemblaggio degli elementi costruttivi

La prefabbricazione si adatta in maniera reattiva e flessibile ai cambiamenti e alle nuove esigenze di mercato, il capannone prefabbricato in cemento è una soluzione costruttiva molto versatile che spazia tra i più svariati ambiti, Magnetti Building opera infatti nei settori logistica, commerciale, produttivo e terziario.

Il risultato è un aumento della produttività del settore edile: a differenza dell’edilizia tradizionale, la prefabbricazione presenta diversi vantaggi come la velocità di montaggio, il risparmio economico e la riduzione dell’impatto ambientale, tema su cui Magnetti Building ripone molta attenzione.

È necessario menzionare anche i numerosi vantaggi che la prefabbricazione porta a livello strutturale, tra cui l’elevata resistenza al fuoco, la tolleranza agli agenti atmosferici, migliori prestazioni energetiche e resistenza alla corrosione.

Le produzioni attraverso la prefabbricazione risultano ottimizzate e di qualità, sia per quanto riguarda la realizzazione di edifici ex novo, che per gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti.

Magnetti Building: l’edilizia incontra il futuro

www.magnettibuilding.it

