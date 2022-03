L'intelligenza artificiale all'aeroporto di Bergamo - BergamoNews

All’aeroporto di Bergamo l’intelligenza artificiale per la sicurezza e per ridurre le code. Un complesso sistema di sorveglianza segnala all’istante intrusioni illecite o situazioni di potenziale pericolo: ma l’applicazione della tecnologia è a 360 gradi, dall’operatività dei voli ai tempi di attesa per check-in o nei bagni.