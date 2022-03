Koopmeiners: l'Atalanta non può fare a meno di lui - BergamoNews

Una bella serata al Gewiss Stadium. Nonostante un’aria gelida corra lungo le schiene dei tifosi, gli oltre dieci mila spettatori si son goduti un’Atalanta tornata ai suoi livelli, sia estetici che pratici.

Naturalmente bisognerà aspettare le prossime sfide per capire se la convalescenza è terminata, intanto questa doppia goleada in quattro giorni rasserena senza dubbio il cielo sopra Bergamo.

Non è una novità in questa stagione, ma anche contro la Sampdoria la squadra bergamasca partiva con un’emergenza importante. Ma l’Atalanta è talmente in palla, talmente intensa che l’effetto delle assenze viene praticamente cancellato e non si vede.

I liguri vengono surclassati nel primo tempo con un pressing da asfissia pura, mentre l’Atalanta costruisce il gioco con ottime soluzioni, veloci e effettuate con qualità. Pasalic apre le danze e Koopmeiners raddoppia indirizzando una sfida che già sul campo aveva fatto intravedere un unico padrone. Nel momento in cui la Samp prova a mettere la testa fuori dal guscio è ancora Koopmeiners a punirla con freddezza. Nel finale Miranchuk cala il poker.

Una monday night a senso unico, supremazia praticamente totale riconosciuta anche dal tecnico blucerchiato Gianpaolo. Successo importante in chiave classifica. Fondamentale mantenere il passo della Juventus, allungare su Lazio e Fiorentina e tenere a distanza la Roma.

TOP E FLOP

La prestazione atalantina è stata di alto livello proprio perché corale, una bella sinfonia senza vere e proprie stonatura.

Se bisogna parlare dei giocatori singolarmente non si può non iniziare da Koopmeiners. L’Atalanta non può fare a meno di lui. Quando nel mese di dicembre venne criticato a Gasperini lo scarso minutaggio nelle sconfitte con Roma e soprattutto Villareal, ora più che mai forse si può capire il motivo.

Bella risposta anche da Pessina: il numero 32 deve ancora migliorare sotto porta ma tra le linee si è dimostrato finalmente brioso, mobile e continuo nelle percussioni. Applausi anche alla coppia di centrocampo con Freuler e De Roon in costante anticipo con tempi corretti. Lo svizzero è autore del recupero palla e dell’assist in occasione del primo gol mentre l’olandese in particolare pare abbia ritrovato una forma eccellente anche a seguito della prestazione top ad Atene.

Con il rientro fondamentale di Palomino la difesa ha ritrovato quella che può essere considerata la certezza più grande di questa stagione fino ad adesso insieme a Zapata.

Rimanendo in tema di rientri buon impatto sul match per Miranchuk, il quale ha piazzato un assist e un gol molto bello dove ha seminato tutta la difesa doriana. Emozionante anche l’esultanza contenuta.

Giovedì in Grecia si è vista una faccia della medaglia di questa guerra, ossia il dolore di Malinovskyi, contro la Samp quasi l’imbarazzo, una sorta di vergogna di un russo che evidentemente, come tanti altri connazionali, non approva quello che sta succedendo.

LE PAGELLE

Musso 6,5

Hateboer 6,5

Toloi 7 (Cittadini SV)

Palomino 7

Zappacosta 6+(Scalvini SV)

De Roon 7,5

Freuler 7,5

Koopmeiners 8,5

Pessina 7,5 (Pezzella SV)

Pasalic 7 (Miranchuk 7+)

Boga 6+ (Maehle SV)

