"Io chi sono?": al Conca Verde torna la nuova edizione di Cinema e psicologia - BergamoNews

Il Cinema Conca Verde di Bergamo è felice di presentare il programma della nuova edizione di una delle sue rassegne più amate e consolidate Cinema e psicologia, che torna dopo un anno di stop dovuto alla situazione pandemica.

Dal 2 al 30 marzo, con un appuntamento a cadenza settimanale il mercoledì sera, la rassegna presenta 5 film selezionati fra le uscite degli ultimi anni, che indaghino un grande e importante tema fondante “Io chi sono?”, al centro dell’edizione 2022 è infatti il tema dell’identità analizzato attraverso diversi paradigmi: quelli del maschile e del femminile, osservati nelle diverse evoluzioni e fasi del suo esistere, sia nel periodo di scoperta e crescita dell’adolescenza che nell’adulto. L’identità sarà analizzata nel ruolo e nella figura dell’essere madre e padre e nei rapporti tra figli e genitori. Si guarderà infine anche ai condizionamenti dettati dal lavoro che si svolge, e del contesto sociale in cui si vive. Una molteplicità di aspetti che entrano a far parte della complessità identitaria di ciascuno, che si costruisce nella relazione con l’altro.

La proposta prevede lo schema classico degli anni passati, dove la proiezione di ogni titolo sarà seguita da una lettura critica in chiave psicologica proposti da 5 psicologhe professioniste che collaborano attivamente alla costruzione della rassegna già dalla fase di selezione dei film.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 2 marzo, è il film L’Arminuta di Giuseppe Bonito (2021), tratto dall’omonimo libro Donatella Di Pietrantonio, sviluppa il tema dell’abbandono e ricerca di sé e delle proprie radici, la storia di una ragazzina in un’Italia rurale degli anni ’70 alle prese con una ricerca della verità che richiede grande forza e coraggio, sarà seguito dall’analisi della psicologa Francesca Amighetti del Consultorio Scarpellini.

Si prosegue il mercoledì successivo, 9 marzo, con Un altro giro di Thomas Vinterberg (2020), premio Oscar per miglior film straniero 2021, che pone al centro la crisi del maschile, in particolare connessa al tema del fallimento e dell’età che passa, accompagnato dall’analisi della dottoressa Monica Facheris di Jonas Bergamo.

Il terzo appuntamento, mercoledì 16 marzo è con il film vincitore del Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia 2021, La scelta di Anne – L’événement di Audrey Diwan (2021), che racconta di una donna e la sua lotta per l’autodeterminazione del proprio corpo rispetto a una gravidanza vissuta come altro da sé, la visione si arricchirà grazie agli spunti di riflessione che verranno posti dalla dottoressa Annalisa Boldrini di ASST di Pavia.

La rassegna propone un affondo sulle identità in relazione anche ai contesti sociali e lavorativi con Ariaferma di Leonardo Di Costanzo (2021), in programma il 23 marzo, sulle relazioni all’interno di un penitenziario tra detenuti e agenti, fa emergere la complessità di ogni essere umano che verrà osservata grazie anche alla guida di Laura Mossi, psicologa di Jonas Bergamo.

Mercoledì 30 marzo si conclude il percorso con l’intenso Nowhere Special – Una storia d’amore di Uberto Pasolini (2020), che mette in scena un rapporto d’amore e di fiducia tra padre e figlio, la crescita di entrambi di fronte a un evento drammatico, l’altro inteso come parte di sè, visione che si arricchirà grazie allo sguardo e agli stimoli che Elena Lupini, psicologa del Consultorio Scarpellini, porterà all’attenzione del pubblico alla fine del film.

PROGRAMMA

2 marzo

Abbandono e viaggio alla riscoperta di sé e della verità, con la forza e il coraggio di chi deve sopravvivere.

L’ARMINUTA di Giuseppe Bonito

Tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio. Siamo nel 1975 e una ragazzina viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere e viene catapultata in un mondo a lei estraneo.

9 marzo

Il problema del fallire per il maschio

UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg

Premio Oscar come Miglior film straniero. Quattro amici, uomini, adulti, docenti di una scuola superiore, sperimentano una strana teoria per ridare vita alla propria quotidianità.

16 marzo

In una maternità vissuta come altro da sé, una donna lotta per e con il proprio corpo: io scelgo come essere io.

LA SCELTA DI ANNE – L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan

Leone d’Oro, Miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia. Francia, 1963. Anne, dopo aver scoperto di essere incinta, privata della libertà di decidere di sé stessa, cerca come reagire.

23 marzo

Nel tempo sospeso di un penitenziario, un illuminante sguardo sul rapporto tra gli uomini: io è un altro.

ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo

Toni Servillo e Silvio Orlando interpretano due dei pochi agenti e detenuti rimasti in un vecchio carcere in dismissione. In un’atmosfera intensa si scandaglia la complessità dell’animo umano.

30 marzo

Nel dilemma di quale verità sia possibile dire, il rapporto di fiducia fra un padre e il figlio: l’altro è parte di me.

NOWHERE SPECIAL UNA STORIA D’AMORE di Uberto Pasolini

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta l’emozionante e commovente relazione tra un padre e un figlio che di fronte ad eventi non facili da accettare, si relazionano e crescono.

Ingresso 6,00 – 5,50 €

Abbonamenti da 3, 6, 9 ingressi validi un anno anche per altre proiezioni presso Cinema Conca Verde, Cinema del Borgo, e d’estate Arena santa Lucia

