Covid: fra un mese esatto il "freedom day", mentre tutti i dati migliorano - BergamoNews

La discesa dei positivi non si arresta ormai da sei settimane e la pandemia, forse, sta mollando la presa. Nella scorsa settimana avevamo visto una stasi del tasso di positività dei tamponi, che stentava a calare, ma la direzione al ribasso in questi ultimi giorni si è confermata.

Come vedremo in seguito, occorrerà osservarne comunque l’evoluzione e la possibile stabilizzazione su numeri comunque importanti.

A livello nazionale, i contagi certificati da tampone nel periodo compreso tra il 22 e il 28 febbraio sono stati 283.171, in calo del 21,2% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 359.176). Media giornaliera 40.453 (da 51.311).

Negativa anche la variazione del tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è stato del 10,15% (dal 11,2% di una settimana fa, con una variazione del -9,4%).

Complessivamente, contando anche i tamponi antigenici, il tasso di positività medio è stato del 9,51% (era al 10,62%).

Cala ancora il numero dei tamponi totali: ne sono stati eseguiti 2.958.105 (ne erano stati fatti 3.395.825 la settimana scorsa), il 74,7% dei quali di tipo antigenico rapido.

Continua il miglioramento dei dati relativi all’ospedalizzazione: al termine del periodo preso in esame i ricoveri ordinari sono 10.851 (erano 13.375 lunedì scorso), mentre quelli in terapia intensiva sono 714 (erano 928 sette giorni fa). Il calo percentuale è del -18,9% nel primo caso e del -23% nel secondo.

Il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva passa da 468 a 386.

L’indice di occupazione nei Reparti Covid è al 16,6% (precedente 20,4%). Quello nei Reparti di Terapia Intensiva è al 7,2% (era al 9,4%).

Per la terza settimana consecutiva si registra un calo anche nel numero più nero di questa pandemia: quello dei decessi. Questa settimana, sempre da martedì a lunedì, i morti sono infatti stati 1.577, mentre lunedì scorso 1.894. La variazione percentuale è del -16,7%.

Curva dei contagi: da 0,42 a 0,33.

Il valore di Rt nazionale si abbassa allo 0,75 (da 0,77).

Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 670 a 550.

Lombardia e Bergamo

Nel periodo osservato, il calo dei contagi in Lombardia scende in maniera meno evidente rispetto alle settimane precedenti: passando da 36.588 a 31.646 il calo è comunque del 13,5%.

Decrementa del 21,5% il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 1.052 gli attuali (erano 1.340). Più evidente il calo relativo alle Terapie Intensive, che passa da 143 a 97 (-32,2%).

Stabile il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva che passano da 30 a 31.

Cala anche l’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 7,9% al 5,4% e quello relativo ai Reparti Covid, dal 12,8% al 10,1%.

Si registra un ulteriore calo in fatto di decessi: nel periodo sono stati infatti 249 rispetto ai 276 del precedente.

Diminuiscono ancora sia il numero degli attualmente positivi, ora 118.892 (135.649 la settimana scorsa), sia quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 117.143 (erano 134.166). Il calo, in entrambi i casi, è di circa il 12%.

L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in discesa, da 390 a 300, come l’indice medio settimanale di positività che passa dal 7,57% al 7,19%.

Scende anche in provincia di Bergamo il numero dei nuovi casi: i positivi sono stati infatti 2.203 rispetto ai 3.005 del periodo precedente (-26,7%).

Continua a diminuire il numero dei pazienti ricoverati in Area Medica all’ospedale cittadino: nel periodo si è passati da 75 a 66, cala anche quello relativo a quelli in Terapia Intensiva: da18 a 11.

Sommando i ricoveri nelle altre due Asst provinciali (Bergamo Est e Bergamo Ovest) il totale degli ospedalizzati è di 220 (erano 240).

Nel periodo osservato si sono registrati 14 decessi (27 nel precedente).

Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 300 a 200.

La campagna vaccinale

L’83,3% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 2,2% è in attesa di seconda dose. Il 63,2% ha fatto la terza dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto l’85,5% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è dell’88% mentre l’85,5% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 92% mentre l’89,3% è vaccinato.

In questi giorni la pandemia trova meno spazio sui giornali, il che è comprensibile visto l’impatto della guerra. Non solo: c’è molta stanchezza dopo due anni. Anche in questa fase, però, è necessario che il racconto su quanto sta succedendo prosegua: guardare i numeri, orientarsi tra di essi e i decreti, seguire la scienza e le novità in arrivo, rimane molto importante.

Le novità in arrivo

La fine dello stato di emergenza si avvicina. Il prossimo 31 marzo dovrebbe essere l’ultimo giorno di grandi restrizioni, nel nostro Paese. E di conseguenza il Primo aprile potrebbe essere una sorta di freedoom day italiano. Il governo sta preparando una serie di allentamenti progressivi delle misure restrittive.

Una prima notizia riguarda il mondo dei viaggi e del turismo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato un’ordinanza che estende ai viaggiatori che arrivano dai paesi extra Ue le stesse regole che valgono per i paesi Ue. Stop quindi alla quarantena e al tampone per chi è vaccinato: dal primo marzo per entrare in Italia basterà il Green pass “base”, cioè certificato di vaccinazione o di guarigione, oppure tampone negativo.

Ma è solo da aprile in poi, con lo stato d’emergenza alle spalle, che arriveranno i veri cambiamenti. Soprattutto quelli legati al green pass, con la versione “rafforzata” che dovrebbe avere sempre meno applicazioni. L’idea generale è quella dello stop al super green pass all’aperto, più cautela al chiuso. Nei luoghi chiusi dovrebbe rimanere l’obbligo della mascherina, che all’aperto è stato abolito l’11 febbraio scorso.

Quali prospettive

Saranno decisive le prossime settimane per comprendere se la curva epidemica continuerà a scendere, sebbene a ritmo più lento, o se invece andrà incontro a una fase di stabilizzazione (e a quali livelli). Osservando i dati di alcuni Paesi che hanno anticipato la nostra ondata di Omicron possiamo derivare alcuni segnali indicativi:

1) In Sudafrica, a dieci settimane dal picco dei casi, il numero dei positivi giornalieri si è riportato su valori simili o leggermente superiori a quelli che caratterizzavano il periodo precedente all’ondata di Omicron.

2) Nel Regno Unito si evidenzia la stessa situazione, a distanza di 7 settimane dal picco epidemico.

In Italia vorrebbe dire trovare una stabilizzazione del contagio nell’ambito dei 20-30.000 contagi giornalieri: un valore molto elevato, con le relative ricadute in termini di ricoveri e decessi, che consiglierebbe prudenza nel dichiarare risolta e conclusa l’epidemia.

Situazione mondiale

A livello mondiale si osserva una riduzione dei nuovi casi: 12.793.962 i nuovi casi nella settimana epidemiologica 14-20 febbraio, con un calo in 5 delle 6 Regioni di monitoraggio dell’Oms. Fa eccezione l’area Western Pacific (+29%). Nfieella settimana di monitoraggio i Paesi più colpiti sono stati: Russia (1.236.910); Germania (1.218.465); Brasile (773.353); Usa (746.129); Corea del Sud (612.195). Quest’ultimo Paese in particolare è significativo per capire come sia difficile se non impossibile controllare la diffusione del Sars-CoV-2 nelle attuali varianti Omicron e Omicron 2: la Corea del Sud (52 milioni di abitanti) aveva sempre controllato l’epidemia con misure di contenimento e mitigazione, facendo registrare un picco massimo di 7.483 lo scorso 14 dicembre. Con l’attuale ondata, iniziata a metà gennaio, il nuovo massimo di casi giornalieri ha superato quota 170.000.

Dall’inizio della pandemia ad oggi, i decessi nel mondo legati al Covid sono arrivati a 6 milioni, a fronte di un totale di 435 milioni di casi di contagio. Di questi, quasi 80 milioni si sono verificati negli Stati Uniti, con 950.000 decessi. 43 milioni sono i casi registrati in India (oltre 500.000 vittime) e quasi 29 milioni in Brasile (650.000 vittime). Seguono la Francia (22.900mila – 139.000), il Regno Unito (18,8 milioni – 162.000), la Russia (16 milioni – 344.000), la Germania (14,8 milioni – 123.000) e la Turchia (14 milioni – 94.000). Al nono posto l’Italia che precede Spagna.

