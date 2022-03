Calcinate, tetto in fiamme nella notte: paura per una decina di persone - BergamoNews

Calcinate. I vigili del fuoco di Bergamo, di Romano di Lombardia e di Palazzolo sono intervenuti nella notte tra lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo a Calcinate, in via Giovanni Falcone.

L’allarme è scattato attorno alle 2.30: a bruciare è stato l’intero tetto, circa 250-300 metri quadrati, e i vigili del fuoco sono arrivati con la massima urgenza.

Le squadre sono giunte sul posto appena in tempo per far sì che non si propagasse alle abitazioni vicine e agli appartamenti sottostanti: spente le fiamme, tutta l’area è stata bonificata e messa in sicurezza, così come la decina di persone coinvolte.

guarda tutte le foto 5



Calcinate, tetto in fiamme nella notte

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!