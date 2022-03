Arrivati da Kiev i primi profughi di guerra: "Grazie a Bergamo per l'aiuto" - BergamoNews

Bergamo. Amina, ancora in braccio alla mamma Svitlana, ha una berretta e un giubbino colorati e non resiste a toccare il nostro con l’indice della manina. Daniil, che invece ha 10 anni, gioca ad arrampicarsi sui muretti suscitando i rimproveri di papà Vasja. E poi ci sono Tatiana e Victor, i nonni, genitori di Svitlana. Incontrandoli fuori dal monastero Matris Domini di Bergamo, sembrano un’allegra famiglia in gita. Invece sono loro i primi “bezhentsi” (profughi in ucraino) accolti in città, proprio nella casa delle suore domenicane in via Locatelli.

Sono una famiglia originaria di Kiev, ma sono atterrati questa mattina a Orio al Serio da Parigi, dove sono riusciti a rifugiarsi in tempo non appena hanno sentito iniziare a pronunciare la parola “guerra”. Non parlano italiano, l’inglese a fatica. Riusciamo a scambiare qualche breve parola in russo con papà Vasja, anche se “non mi fa molto piacere parlare in russo” ci dice.

Non sanno ciò che faranno adesso. Per il momento, il monastero li ospiterà per qualche giorno, in attesa di una nuova organizzazione. Della loro situazione se ne sta occupando la Caritas di Bergamo, che ha anche messo a loro disposizione un operatore. In realtà, se si chiede direttamente a loro cosa vogliano fare, hanno le idee chiare. “Vogliamo tornare in Ucraina” rispondono a una sola voce. “Partiremmo anche stasera” aggiunge nonna Tatiana. Per adesso le condizioni non ci sono. E la stanchezza si fa sentire. “Ci riposeremo – spiega Vasja -. Abbiamo bisogno di un po’ di tranquillità”.

La troppa attenzione li mette in difficoltà, e anche per questo di essere fotografati non ne hanno voglia. Poi Tatiana e Svitlana ci ripensano: “Dobbiamo farlo” dicono, pensando ai loro connazionali in Ucraina. “Una famiglia dev’essere unita” rincara Tatiana provando a convincere Vasja e Victor. Alla fine allo scatto si concedono le due donne con i bambini.

La scelta di Bergamo come rifugio ad ogni modo non è del tutto casuale. Svitlana ci racconta di esserci già stati qualche anno fa. Delle manifestazioni in città tra sabato e domenica in difesa della libertà del loro popolo, però, non sapevano nulla. Quando mostriamo loro un breve video della folla colma di bandiere gialloblu in Piazzale Marconi, al suono del loro inno nazionale, Tatiana a stento trattiene le lacrime. Stringe e bacia la piccola mano di Amina. Tutti intonano per qualche secondo il canto. Le immagini gli tolgono le parole e li mettono a dura prova. Riescono a dire una sola frase: “Grazia all’Italia e a Bergamo per averci aiutato”.

