SEI Laser rivoluziona la tradizionale etichettatura di frutta e ortaggi - BergamoNews

Sei Laser di Curno, realtà specializzata nella progettazione e sviluppo di macchine e sistemi di automazione a controllo elettronico, ha lanciato il “natural branding“, un’innovativa etichettatura tramite laser che rende obsoleti i tradizionali “bollini” applicati su frutta e ortaggi, con notevole risparmio di plastica, carta e colla.

Il laser rimuove una parte infinitesimale della buccia, non rovinando in alcun modo il prodotto e non modificando odori e sapori, e fa così apparire una sorta di tatuaggio. L’operazione comporta un consumo energetico bassissimo, emettendo meno dell’1% dell’anidride carbonica necessaria alla produzione di un’etichetta a parità di dimensioni.

L’incisione può mostrare un codice a barre o un marchio, un disegno o una certificazione, per esempio se si tratta di una produzione biologica, scritte o dati per la tracciabilità, tutelando meglio il consumatore da eventuali frodi o scambi di etichette.

Con la messa al bando della plastica monouso, la tecnologia è destinata a diffondersi sempre più. In Francia, l’etichettatura con il laser si vede già nei reparti ortofrutta di alcune catene di supermercati e altri Stati membri dell’Unione Europea presto la seguiranno.

Il natural branding è solo uno dei sistemi innovativi del Gruppo SEI Laser, giunto al traguardo dei quarant’anni di vita. Con un fatturato di 50 milioni di euro realizzato nel 2021, produce in Italia ed esporta in tutto il mondo sistemi sviluppati dal suo dipartimento R&D, proponendo soluzioni per soddisfare le esigenze applicative dei clienti, sia nei mercati verticali che orizzontali. Oggi impiega 215 persone, di cui 50 collaboratori impegnati nella ricerca e sviluppo, tra il quartier generale di Curno, lo stabilimento di Mapello, il sito produttivo Sei Laser Converting di Buja, in provincia di Udine, le filiali di vendita e assistenza in Germania e Francia e le unità produttive in Brasile e Cina.

“Grazie a continui e mirati investimenti – commenta Ettore Fustinoni, co-fondatore e CEO – i nostri sistemi laser assicurano performances significative in termini di efficienza operativa, risparmio energetico, salvaguardia dell’ambiente e salute per l’operatore e sono così in grado di anticipare le nuove richieste dei mercati internazionali”.

