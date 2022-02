Non solo Koopmeiners: Palomino annulla Quagliarella, Freuler professore - BergamoNews

Musso Sv: Ha preso solo freddo. Almeno buona parte dei 10.245 paganti si sono scaldati con un tifo ritrovato. Una sola parata degna di nota nell’arco dei novanta minuti.

Toloi 6,5: Anche lui a rischio giallo da diffida, si applica in marcatura su Caputo che del numero 10 ha solo la “camiceta” blanca. Cittadini (43’2t) Sv

Palomino 7: Gasp su Quagliarella si fida solo di lui. A tutela delle cadute del Doriano non si lascia condizionare. Una forza della natura che costringe il veterano della Samp a bere un the caldo senza rientrare nel secondo tempo.

De Roon 7: In campo da diffidato. Un bel rischio, fa spesso da difensore aggiunto. Medianone vecchia scuola, su Thorsby ha polmoni per tentare qualche inserimento. Sfiora il gol con una bomba alla Malinovskyi al 38’.

Hateboer 6,5: Sta tornando cavallo pazzo, più di una incursione che spacca la difesa sinistra della Sampdoria. Mahele (37’ 2t) Sv

Freuler 7,5: Assist perfetto per la testa di Pasalic che ha solo da ringraziare. Serata straordinaria per senso tattico e costante applicazione a supportare la fase offensiva

Koopmeiners 7: 24 candeline che questa volta davanti alla porta festeggia con un destro imparabile( 2-0). Non contento si ripete con il terzo gol, doppietta nella serata del compleanno non è da tutti.

Zappacosta 6: A quattro limita le folate sulla fascia sinistra. Compitino tattico che vale. Scalvini (37’2t) Sv

Pasalic 6,5: Quando c’è da inserirsi, lui c’è (1-0). Serata di grande voglia e lavoro per la squadra.

Pessina 7: Assist per il gol di Koopmeiners e tanti inserimenti da gamba ritrovata. Di nuovo con il passo giusto. Pezzella (37’2t) : Sv

Boga 6,5: Qualche spunto scolastico, lascia la scena agli altri. Tenta un destro a giro all’inizio del secondo tempo senza fortuna per la reattività di Falcone .

Miranchuk (14’2t) 7: Appena entrato, il russo inventa per il terzo gol di Koopmeiners. Mezz’ora di qualità e voglia di dimostrare il suo vero valore. Segna il quarto gol con il rispetto del bravo ragazzo per la situazione personale che sta vivendo.

Gritti/Gasperini 7: Di nuovo a quattro dietro. Nella formazione iniziale non si fanno mancare nulla con i tre diffidati in campo a rischio per la trasferta con la Roma, più Palomino al rientro piuttosto che Scalvini e Malinovskyi si ferma per un problema muscolare durante il riscaldamento, pur sedendo in panchina poi. È una fortuna perché Pasalic che non era in formazione sblocca subito il risultato a conferma che Tullio Gritti porta bene.

