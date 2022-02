La fantasia all'ennesima potenza: torna Creattiva ed è più internazionale - BergamoNews

Bergamo. Sui 15mila metri quadrati al coperto protagoniste 177 imprese provenienti da 15 regioni italiane e 12 nazioni straniere. In abbinamento alla variegata parte espositiva, un altrettanto ricco calendario di eventi collaterali, tra centinaia di laboratori, dimostrazioni, corsi e workshop. Tra le tante novità, due nuove aree dedicate a Cucito e Disegno. Creattiva, proprio negli anni più difficili segnati dalla pandemia, ha rafforzato anche con il web il rapporto con imprese e pubblico e consolidato il suo ruolo di evento di riferimento in Italia, ma con quote (imprese e pubblico) sempre più importanti anche dall’estero. Ciò è valsa alla manifestazione la qualifica di fiera internazionale, già a partire dalla prossima edizione autunnale. La manifestazione più al femminile di Promoberg omaggia le sue tante appassionate con l’inaugurazione (sabato 5 marzo, ore 11) de “Il labirinto della Rosa”, murales con vernice anti-smog e QRcode realizzato dalla giovane writer Elisa Veronelli per sensibilizzare al tema della violenza di genere. Fortemente consigliato l’acquisto del ticket on line. Obbligatorio il Green pass rafforzato, per una visita in tranquillità.

Nel segno della fantasia all’ennesima potenza, da giovedì 3 a domenica 6 marzo 2022 torna alla Fiera di Bergamo l’atteso appuntamento con Creattiva, la fiera nazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. Con la 25 a edizione al polo fieristico di via Lunga, la manifestazione festeggia le nozze d’argento nel capoluogo orobico regalando alle tante decine di migliaia di appassionate (il pubblico di Creattiva è quasi esclusivamente al femminile) pronte a mettersi in viaggio da tutto il Paese, il meglio del settore. Sui 15mila metri quadrati della manifestazione, grazie a 177 imprese provenienti da 15 regioni italiane e da 12 paesi stranieri, si può trovare davvero di tutto, comprese le immancabili novità, tra cui spiccano le due nuove aree allestite da Promoberg dedicate a Disegno (Creattiva Academy) e Cucito (Master Stitch) che prevedono numerosi corsi gratuiti per il pubblico. Ma quest’anno c’è un’altra bella novità da festeggiare: la ‘promozione’ di Creattiva, che conquista la qualifica di fiera ‘internazionale’, già a partire dalla prossima edizione autunnale a Bergamo, che proietta così il nostro territorio su scala mondiale. Fortemente consigliato l’acquisto del ticket on line. Obbligatorio il Green pass rafforzato, per una visita in tranquillità La nuova edizione spring di Creattiva è stata presentata lunedì 28 febbraio in collegamento Zoom dalla Fiera di Bergamo. Sono intervenuti il presidente di Promoberg, Fabio Sannino, il Project manager della manifestazione, Carlo Conte, e Sara Camozzi, segreteria organizzativa di Creattiva.

“Creattiva riesce sempre a stupire, portando in fiera continue novità molto apprezzate da un pubblico sempre più fedele e sempre più nazionale, ma con una presenza significativa anche delle presenze straniere – commenta Fabio Sannino, Presidente di Promoberg Srl –. Con l’edizione primaverile la nostra fiera della creatività e delle arti manuali festeggia la 25esima edizione: dal 2008 ad oggi è stata una cavalcata emozionante, anni di impegno e di ricerca per le imprese del settore, che hanno trovato a Bergamo un sicuro punto di riferimento, e che accogliamo anche quest’anno con grande entusiasmo. C’è molta soddisfazione per i tanti risultati ottenuti, che hanno consentito a Creattiva di ottenere, già dalla prossima edizione autunnale, la qualifica di manifestazione internazionale. Grazie a Creattiva, Bergamo è ora conosciuta anche fuori dai confini nazionali, con importanti ricadute positive per le nostre imprese e per il nostro territorio”. Sannino affronta poi alcuni dei temi che stanno più a cuore alla società che gestisce la Fiera di Bergamo. “Siamo vivendo un periodo ancora molto particolare e difficile. Promoberg vuole fare la sua parte, a sostegno delle imprese e delle tante realtà coinvolte nelle manifestazioni in fiera. Nel caso di Creattiva, non si tratta solo dell’elogio della fantasia, ma anche di un luogo in cui abbiamo scelto di affrontare alcune delle tematiche più importanti per la nostra società e per le donne in particolare. Lo scorso autunno abbiamo collocato in Fiera una panchina rossa, simbolo riconosciuto di denuncia e di lotta al femminicidio; questa primavera invece è la volta de ‘Il labirinto della Rosa”, il murales realizzato dalla giovane writer Elisa Veronelli, che, grazie alla presenza di un QRCode, permette con un semplice clic sul cellulare di contattare Aiuto Donna, l’associazione anti-violenza attiva nella bergamasca per sostenere le vittime di violenza. Abbiamo aderito subito e con grande partecipazione alla proposta di Save The Planet e JTI di dare spazio e voce al murales, che accoglierà tutti coloro che entreranno nella nostra Fiera. Abbiamo voluto inaugurare l’opera proprio a Creattiva, la nostra manifestazione più ‘al femminile’, richiamando l’attenzione su due temi – il contrasto alla violenza sulle donne e la sostenibilità ambientale – che sono doverosamente tra le priorità delle agende delle istituzioni e dell’impegno dei cittadini, ma anche dell’azione di Promoberg. Mi piace pensare che il murales della giovane writer Veronelli sia un piccolo aiuto per le donne vittime di violenza. Ringrazio l’artista e tutti coloro che hanno reso possibile questa bella iniziativa”.

Carlo Conte, ideatore e Project manager di Creattiva, nel ringraziare Sara Camozzi e tutto il team della manifestazione, non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti da Creattiva, con la conquista della qualifica di internazionale. “Quando è stata allestita la prima volta nel 2008, speravamo di aver fatto ‘centro’; vedere dove siamo arrivati ci riempie di soddisfazione, grazie anche a Creattiva, Bergamo che si è fatta conoscere nel mondo. Visto il contesto in cui viviamo da un paio di anni, la risposta delle imprese è stata molto buona. Le 177 imprese presenti a marzo sono in linea con il dato dell’autunno scorso. Certamente sono meno degli anni record del 2019 di Creattiva, ma dopo al pandemia il mondo è cambiato, in particolare quello delle fiere, che si sono prima dovute fermare del tutto, e poi sono ripartite ma all’interno di rigidi paletti. In Promoberg abbiamo ovviamente messo la tutela della salute e della sicurezza al primo posto. Per evitare gli affollamenti (tipici nella Creattiva pre-pandemia) abbiamo aumentato gli spazi tra gli stand e delle corsie, e così facendo il numero degli stand è matematicamente calato: ma il risultato è molto buono, la qualità e l’offerta sono sempre di standing molto elevato, e il giro d’affari per le imprese è rimasto invariato, il che significa che c’è stata meno gente ma ha speso di più. Essere tornati ‘in presenza’ in autunno è stato molto importante, abbiamo avuto riscontri molto buoni da imprese e pubblico, che non vedevano di tornare in primavera. Poi hanno funzionato molto bene i canali che abbiamo attivato sul web, che hanno consentito a imprese e pubblico di ‘incontrarsi’ a Creattiva durante tutto l’anno, anche nei mesi più complicati. Ora presentiamo due nuove aree (Disegno e Cucito) nelle quali offriremo gratuitamente molti corsi con esperti del settore, e che si sommano alle tante altre dedicate alle mamme e a settori specifici”.

Sara Camozzi sottolinea che: “Tutti i corsi delle due nuove aree (Disegno e Cucito) sono in presenza e gratuiti, materiali compresi, il che ha fatto sì che andassero sold out già nelle prenotazioni online. Nei mesi scorsi abbiamo sostenuto le imprese consentendo loro di partecipare a corsi online per restare in contatto con il pubblico. Negli ultimi due anni alcune imprese hanno chiuso (moltissime imprese di Creattiva sono micro, a conduzione familiare), ma nel contempo altre sono nate proprio nei mesi scorsi, lo abbiamo verificato registrando diverse nuove imprese che partecipano per la prima volta a Creattiva, che offre molta visibilità e un ritorno economico interessante”.

Creattiva Bergamo Spring 2022: diamo i numeri

Creattiva si estende su quasi tutta l’area al coperto della fiera di Bergamo. Quindicimila metri quadrati di superficie, con protagoniste 177 imprese, provenienti da 15 regioni italiane (dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, dalla Liguria al Veneto, passando per Lombardia, Lazio, Toscana e tante altre) e 12 paese stranieri. La regione più numerosa è come da tradizione la Lombardia, con 80 imprese provenienti da 9 province, tra le quali svetta quella di casa, con 28 imprese della Bergamasca; seguono Milano (21 imprese), Lecco (9), Monza Brianza e Como (5). Al secondo posto della classifica regionale si piazza il Veneto con 31 imprese, terzo gradino del podio per l’Emilia Romagna (11 imprese); seguono il Piemonte (10 imprese), la Toscana (8), la Campania (6) e il Lazio (5). Tra i 12 paesi stranieri, la nazione con più imprese è la Spagna (3), seguita dalla Francia (2), poi, con una impresa a testa: Germania, Ungheria, Polonia, Malta, Gran Bretagna, Ecuador e India.

Creattiva è un happening coinvolgente che ha il merito di unire almeno tre generazioni diverse, un luogo in cui trovare i prodotti più innovativi e scoprire nuovi trend, dove apprendere dagli artigiani e dagli esperti del settore e condividere tutto il bello delle arti manuali, del bricolage e del ‘fai da te’, per realizzare con le proprie mani dei pezzi davvero unici e personalizzati, da mettere in bella evidenza in casa o da regalare alle persone più care.

Nel solco tracciato sin dalla prima edizione a Bergamo (nell’autunno 2008), Creattiva rafforza il format che l’ha portata a essere il brand nazionale di riferimento, con le due edizioni allestite nel capoluogo orobico (in primavera e in autunno) e con l’appuntamento autunnale alla Mostra d’Oltremare di Napoli, molto attesa da tutte le creative del Sud Italia. Con Creattiva si fa il giro d’Italia della fantasia, grazie agli espositori e al pubblico provenienti da quindici regioni del Paese, e che va anche oltre, con la partecipazione di espositori e pubblico di diverse nazioni straniere. Il plus vincente di Creattiva è il saper abbinare alla ricca e ampia parte espositiva un altrettanto variegato e ricchissimo cartellone di eventi collaterali che chiamano in causa in prima persona il pubblico, vero protagonista dell’evento, con centinaia di appuntamenti tra laboratori, corsi, dimostrazioni, e workshop allestiti dagli organizzatori e dagli espositori. In tal modo il pubblico ha la grande opportunità di apprendere dal vivo, da mani e menti sapienti, le tecniche e i materiali migliori per creare prodotti personalizzati, spaziando dalla bigiotteria al cucito creativo, dalla decorazione al découpage, dai lavori a maglia, alle macchine per cucire, al ricamo e al merletto, passando per la pittura, la ricchissima gamma di filati, lane e tessuti, oggettistica country, paste modellabili, ceramiche, patchwork, quilting, saponi, stencil, vetro e tanto altro ancora. L’elenco completo di corsi e dimostrazioni è consultabile sul sito fieracreattiva.it, dove è possibile conoscere per ogni evento la data e il luogo di svolgimento, insieme ai contatti degli espositori che lo organizzano per informazioni più dettagliate o anticipazioni.

In linea con le disposizioni nazionali anti Covid, per partecipare a Creattiva è obbligatorio il Green pass rafforzato che si somma a tutte le altre misure adottate per contrastare la diffusione della pandemia, per assicurare a imprese e pubblico una partecipazione in tranquillità. Per le tantissime mamme che partecipano con i propri bambini a Creattiva, tra le tante aree specifiche anche l’Area Bimbi (per i bambini dai 4 ai 10 anni, a cura di animatrici professioniste) e l’Area Baby Pit Stop per l’allattamento (con fasciatoio).

Creattiva, Orari e Ticket – Apertura dalle 9,30 alle 18,30 (tranne la domenica, chiusura ore 18). Per evitare assembramenti presso le biglietterie in Fiera e per garantirsi l’ingresso senza sorprese all’ultima ora, è fortemente consigliato l’acquisto dei ticket online, tramite la piattaforma della manifestazione (www.fieracreattiva.it): la scelta digitale consente di garantirsi la partecipazione nelle fasce orarie desiderate e con tariffe agevolate.

Creattiva può contare sul sostegno degli storici main sponsor, i gruppi bancari Intesa Sanpaolo e Banco BPM Credito Bergamasco

Creattiva non finisce mai di stupire: le ultime novità

Area Disegno (Creattiva Academy): Corsi gratuiti di Disegno e Pittura – Padiglione A

Per tutti gli appassionati del disegno e della pittura, Creattiva propone diversi corsi (gratuiti: basta il ticket d’ingresso a Creattiva), tutti da scoprire e approfondire. Gli insegnanti sono Raffaella Barbieri (progettista, pittrice, e decoratrice) e Tommaso Bottalico (spazia da sempre fra tecniche molto diverse e si dedica da diversi anni alla pittura facilitata). I corsi, della durata di circa 90 minuti, riguardano: Lezione di Disegno, per imparare insieme le basi del disegno a matita che serviranno per realizzare un fiore dal profumo di primavera; Lezione di Acquarello, per un viaggio nel mondo dell’acquerello e scoprire come realizzare sfondi astratti che sapranno incantare; Lezione di Tecniche pittoriche per la realizzazione di una piccola opera in stile Pop Art. Vi sono poi le Lezioni di Tecniche miste: Timbri, stencil e colori con Impronte d’Autore (Sara Trevisan) nelle giornate di giovedì e venerdì, alle ore 12; Dipingere con gli inchiostri ad alcol con Circolo delle Arti Minori (Betty Paratico) nelle giornate di venerdì e sabato, alle ore 10; Colorazione con Inchiostri, con Tommaso Bottalico, nelle giornate di sabato (ore 16) e domenica (ore 12). I posti disponibili sono limitati; per consentire al maggior numero di persone di frequentare i corsi, ogni visitatore può iscriversi ad una sola attività.

L’Area disegno può contare sugli sponsor: Abralux, Borciani e Bonazzi, Koh – I – Noor Italia

Area Cucito (Master Stitch): Corsi gratuiti di Cucito Creattivo (a macchina e a mano) – Pad.ne B

Anche per partecipare a Master Stitch è sufficiente essere in possesso di un biglietto di ingresso a Creattiva. Le lezioni, della durata indicativa di 60 minuti, sono adatte a tutti, dai più piccoli a chi gli ‘anta’ li ha già raggiunti da un bel pezzo e si dividono tra corsi di cucito a macchina e/o a mano.

Corsi di cucito a macchina: Base, dedicato a chi si approccia da poco al cucito a macchina; Intermedio, per chi ha già familiarità con l’uso della macchina per cucire; Avanzato, per chi ha una buona dimestichezza con la macchina per cucire.

Corsi di cucito a mano, per realizzare: un’applicazione floreale con petali in rilievo su una simpatica borsa portapane; un uovo di Pasqua in pannolana interamente cucito a mano con punto festone e decorato con applicazioni, sempre in panno-lana.

Le insegnanti dei corsi sono: Liliana Soli, appassionata di Patchwork e Quilting e Cucito Creativo, da quando ha deciso di imparare a realizzare le trapunte che vedeva nei telefilm americani negli anni 70/80 come ‘La Piccola Casa nella prateria’ in programmazione Tv, con grande successo di pubblico, anche ai giorni nostri.

Le Angels della Casa del Quilt, realtà appartenente a donne amanti del cucito e della maglia, con una grande sensibilità alla solidarietà. Nata nel 2009 da un gruppo di amiche unite da una grande passione, ogni anno organizza iniziative con finalità benefiche destinate sul territorio.

Gli Sponsor Di Master Stitch: Tessuti e materiali offerti da Filomania, macchine per cucire fornite da Juki Italia.

Il “Labirinto della rosa”: un murales in aiuto alle donne e all’ambiente – inaugurazione sabato 5 marzo, ore 11

Dopo la panchina rossa (simbolo della lotta alla violenza sulle donne) allestita nell’ultima edizione autunnale di Creattiva, ora la manifestazione inaugura ufficialmente ‘Il labirinto della Rosa’, un a istallazione di tre metri per tre metri realizzata dalla giovane writer Elisa Veronelli, visibile sulla parete esterna (lato destro) dell’ingresso della Fiera di Bergamo. Con l’opera, promossa da JTI Italia e Save The Planet in collaborazione con Promoberg e le amministrazioni locali, l’artista tocca due temi di grande attualità: la lotta alla violenza sulle donne e la salvaguardia del pianeta. Il murales è infatti dotato di un QRCode che, inquadrato con uno smartphone, consente di collegarsi alla pagina web di Aiuto Donna, associazione anti-violenza attiva nella Bergamasca a sostegno delle vittime di abusi fisici e psichici, ed è stato realizzato con una speciale vernice anti-smog prodotta da un’azienda di Varese, che permette all’opera di “respirare” come fosse una pianta, trattenendo polveri sottili ed inquinamento e restituendo aria pulita.

E’ bello che sia proprio Creattiva, la manifestazione più ‘al femminile’ del calendario fieristico di Promoberg, ad inaugurare ufficialmente il murales, con una cerimonia in programma sabato 5 marzo, alle ore 11: presenti Fabio Sannino, presidente di Promoberg; Elena Stoppioni, Presidente di Save the Planet; Oliana Maccarini, presidente di Aiuto Donna; Stefano Zenoni, assessore all’Ambiente e mobilità del Comune di Bergamo.

Conferme di successo

Ricamo, che passione! – In Galleria Centrale confermata l’Area Ricamo, con la partecipazione di diverse associazione e realtà italiane che hanno il merito di far riscoprire, e in molti casi far conoscere per la prima volta, un’arte che si perde nella notte dei tempi ma che è tornata attualissima e che piace molto anche al pubblico maschile.

Tema insegnanti – Creattiva riconosce da sempre il grande valore del corpo docenti e promuove la presenza degli stessi durante i giorni di manifestazione. La manifestazione costituisce per loro una grande opportunità di arricchimento formativo anche in prospettiva didattica, potendo partecipare a centinaia di corsi e dimostrazioni che consentono di imparare tecniche e segreti da trasferire agli alunni a scuola. Per tale motivo sono disponibili (sul sito di Creattiva) per gli insegnanti numerosi biglietti Speciale Docenti omaggio.

Creattiva in Gruppo! – Sono moltissimi i gruppi che si formano spontaneamente nelle varie regioni italiane per raggiungere insieme la manifestazione. Creattiva e Promoberg danno visibilità a tali gruppi, riportando in una sezione dedicata del sito tutti i contatti dei vari referenti, con le località di partenza e quelle interessate durante il tragitto per le fermate degli autobus. Navette gratuite – Durante i quattro giorni di Creattiva sono in funzione due Navette gratuite che coprono il tragitto dalla stazione FS di Bergamo e dall’Aeroporto Milano Bergamo di Orio al Serio verso la Fiera di Bergamo, e viceversa.

Navetta Atb Stazione Fs di Bergamo – Il punto di partenza della navetta di Creattiva è in corrispondenza della pensilina Atb alla destra dell’uscita della stazione Fs, dove sarà posto un cartello identificavo. La prima navetta parte dalla stazione alle ore 8.30. L’ultima navetta parte dalla fiera alle ore 19 Partenza ogni 30 minuti, durata circa 20 minuti.

Navetta dall’Aeroporto Milano Bergamo di Orio al Serio (BGY) – Partenza del bus navetta dalla pensilina 9, posta in corrispondenza delle porte di uscita degli arrivi dei voli.Essendo obbligatoria la prenotazione, dirigersi o contattare l’InfoPoint di Visit Bergamo in aeroporto.Tel. 035 320402 |-Email: airport@visitbergamo.net – Web: https://bit.ly/3shZ4v8

Partenza del bus navetta dalla pensilina 9, posta in corrispondenza delle porte di uscita degli arrivi dei voli. Essendo obbligatoria la prenotazione, dirigersi o contattare l’InfoPoint di Visit Bergamo in aeroporto. Tel. 035 320402 – email: airport@visitbergamo.net – Web: https://bit.ly/3shZ4v8

Creattiva va a scuola, la scuola si scopre creativa – Da molti anni Creattiva ha stretto una proficua collaborazione con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore “Caterina Caniana” – Polo della Grafica e della Moda di Bergamo ed Ettore Majorana di Seriate (Bg), visto il terreno comune che unisce la manifestazione e alcuni indirizzi di studi dei due Istituti. Il progetto si inserisce nei percorsi di alternanza scuola-lavoro proposti dalla scuola.

Una fiera per tutti – Le proposte di Creattiva sono per tutti, e l’intera manifestazione è accessibile ai visitatori con disabilità. Come per le edizioni passate, anche quest’anno sono attesi gruppi provenienti da centri che accolgono anziani o persone con disabilità, oltre a singoli appassionati con necessità specifiche. All’interno dei locali di via Lunga non sono presenti barriere architettoniche e proprio all’ingresso della Fiera è disponibile un ampio parcheggio riservato ai disabili. Un impegno, quello di Promoberg e degli organizzatori di Creattiva per una piena accessibilità degli eventi fieristici, che si fonda sulla consapevolezza che l’esercizio delle arti manuali porta benessere alla persona e costituisce un forte stimolo per la fantasia e l’immaginazione, oltre che per la manualità. Per i visitatori muniti di certificato attestante il grado di invalidità e per i loro accompagnatori sono previsti biglietti gratuiti o ad un prezzo ridotto.

Creattiva Story in breve

Creattiva nasce con il nuovo millennio, su idea di Carlo Conte, project manager della manifestazione, diventata negli anni il brand di riferimento per il settore delle arti manuali, hobbistica e ‘fai da te’ in Italia, capace di catturare l’attenzione anche di imprese e appassionate straniere. La prima edizione di Creattiva è di scena nell’autunno 2008 alla Fiera di Bergamo, “casa” delle attività di Promoberg Srl. Visto lo strepitoso successo ottenuto, nel giro di sei mesi si apre il sipario sull’edizione primaverile. Con l’edizione Spring 2022, Creattiva taglia il traguardo delle 25 edizioni a Bergamo. Dal 2012 Creattiva è sbarcata anche a Napoli, con un’edizione autunnale alla Mostra d’Oltremare molto attesa da tutte le creative del Sud Italia: lo scorso autunno ha spento le sue prime dieci candeline.

Creattiva Bergamo Spring – scheda sintetica

Date: da giovedì 3 a domenica 6 marzo 2022

Dove: Fiera di Bergamo, via Lunga – 24125 Bergamo

Orari: 9.30 alle 18.30 (domenica chiusura ore 18)

Biglietto Ingresso: fortemente consigliato l’acquisto online, che garantisce la prenotazione/ingresso e tariffe agevolate. La disponibilità dei biglietti acquistati alle casse della Fiera è in funzione (ed eventualmente in subordine) alle vendite online.

Prezzo biglietto:

Biglietti Online: intero 8 euro; ridotto plus 5 euro; ridotto con invito espositore 6 euro; Ingresso a partire dalle 16.30 (Happy hour) 4 euro.

Biglietto in loco: intero 10 euro; ridotto Plus (Bambini 10-13 – Adulti over 65 – Gruppi 25+ persone – Persone con invalidità tra il 60% ed il 99% + n. 1 accompagnatore che avrà diritto alla stessa tipologia di biglietto) 6 euro; Ingresso a partire dalle 16.30 (Happy hour) 5 euro.

Acquisto biglietto online (con tutte le info): https://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/date-orari-costi/

Obbligatorio per accesso: Green pass rafforzato

Costo del parcheggio: 3 euro (giornaliero, una tantum)

Organizzazione: Promoberg Srl

Programma ed eventi: www.fieracreattiva.it

Contatti: Promoberg Srl – via Lunga c/o Fiera di Bergamo – 24125 Bergamo Tel. +39 035 3230911, email: creattiva@promoberg.it

Sito Web: https://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/

Facebook: https://www.facebook.com/FieraCreattiva/

Instagram: https://www.instagram.com/fieracreattiva/

Numeri telefono: +39 035.32.30.920 – +39 035.04.04.040 – +39 334.970.1366

Per ulteriori informazioni è disponibile – da lunedì a venerdì e durante tutti i giorni di apertura di Creattiva, dalle 8.30 alle 18 – il numero tel. 035.0404040

