Il 18enne Scalvini per fermare il 39enne Quagliarella: generazioni a confronto in Atalanta-Samp - BergamoNews

Continua l’emergenza in casa Atalanta. In vista della delicata sfida contro la Sampdoria Gasperini dovrà fare a meno degli squalificati Djmsiti e Demiral. Considerato il possibile forfait di Palomino per infortunio la linea difensiva nerazzurra dovrà essere completamente ridisegnata. Difficile capire se il tecnico opterà per lo schieramento a tre o a quattro però gli unici difensori che saranno a disposizione sono Toloi, Scalvini e forse Palomino.

Scalvini è cresciuto nel vivaio di Zingonia e contro i blucerchiati avrà una grande chance di collezionare minuti per dimostrare ancora volta il proprio valore. Che sia indossando la maglia da titolare oppure a partita in corso il centrale difensivo nativo di Brescia potrà disputare l’ottava partita ufficiale in Serie A della sua carriera.

Ma chi è il classe 2003 in grado di convincere Gasperini a puntare su di lui? Per gli addetti ai lavori che seguono le partite del settore giovanile orobico Giorgio Scalvini è sempre stato uno dei migliori ragazzi di prospettiva. Già dal suo arrivo dal Brescia si capiva che aveva qualcosa in più rispetto ai suoi coetanei. Dall’Under15 è iniziata la sua straordinaria ascesa verso il calcio professionistico.

Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita il giovane diciottenne è migliorato diventando un centrale difensivo moderno dotato di un’importante struttura (195 centimetri). Nonostante il fisico longilineo Scalvini possiede una discreta velocità di movimento che gli permette di marcare con attenzione e proporsi in fase offensiva. Fin dalle giovanili, sfruttando la sua abilità nel colpo di testa, ha dimostrato una buona confidenza con il gol.

Oltre a essere uno stopper Giorgio vanta un feeling particolare con la palla, dote non indifferente per il ruolo che ricopre. Questa tecnica la utilizza per rendersi utile in fase di impostazione del gioco con lanci lunghi a innescare la velocità degli attaccanti. Tutte caratteristiche che lo rendono un ragazzo che potrebbe fare le fortune dell’Atalanta nei prossimi anni.

Ora la sfida con Quagliarella, non un giocatore qualunque ma un talento che nell’arco della sua lunga carriera ha messo in mostra colpi da fuoriclasse vero. Il “Quaglia” con i suoi 39 anni può contare su un bagaglio d’esperienza impressionante che in campo gli permette di avere la malizia per farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.

Passato vs futuro. Chi avrà la meglio?

