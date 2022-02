Giornata di sole, in serata il cielo si rannuvola - BergamoNews

Ultimo giorno di febbraio: Simona Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a scoprire sotto quale cielo a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Proseguono condizioni di tempo stabile sulla nostra regione, grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-occidentale. Tra mar Adriatico e Balcani persiste invece una circolazione fredda e instabile che rimarrà stazionaria per alcuni giorni, in un contesto termico al di sotto delle medie stagionali.

Lunedì 28 febbraio 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. In serata aumento della nuvolosità a partire da pianure e Prealpi orientali in rapida estensione verso ovest, con possibile nevischio in nottata sulla fascia pedemontana.

Temperature: Minime stazionarie (-2/+1°C), massime stazionarie (11/14°C).

Martedì 1 marzo 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. Nella prima parte della mattinata annuvolamenti residui tra Prealpi e pianura occidentale, in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime stazionarie (-2/+2°C), massime in lieve calo (10/12°C).

Mercoledì 2 marzo 2022

Tempo Previsto: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube medio-alta a tratti, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime stazionarie (-3/+1°C), massime in lieve aumento (11/14°C).

