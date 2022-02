Fotografo Carlo Buttinoni storie ed emozioni con la cura di una volta - BergamoNews

Con gli anni le tradizioni nelle persone sono cambiate, a volte più in fretta di quanto si pensa, ma resta inossidabile la consuetudine di avere un ricordo palpabile del giorno più importante per una coppia di innamorati ed è per questo che avere un bell’album di matrimonio fa la differenza.

Il fotografo Carlo Buttinoni, fin dagli arbori della sua carriera è sempre stato motivato dal cogliere l’attimo, momenti irripetibili, dove traspare tutta l’emozione di un momento. La fotografia fa parte della sua vita da sempre, Papà Marcello ha aperto lo studio fotografico cinquant’anni fa, tramandando a lui e al fratello Giuseppe.

Carlo si è specializzato nella realizzazione di foto e video per le nozze, non solo sul territorio bergamasco ma anche su Milano, Cremona e Brescia.

La sua tecnica consiste in uno stile reportagistico, dunque senza pose, anche se spesso sono comunque richieste, in modo particolare quelle di rito con i famigliari.

Lo stile di Carlo permette di raccontare il matrimonio in modo diverso, sguardi ed espressioni, momenti irripetibili tra gli sposi ma anche tra gli invitati, in modo da avere un ricordo a trecentosessanta gradi. La sua filosofia è cogliere tutti gli istanti che lo rendono unico, si definisce un fotografo discreto che ama catturare le emozioni, prestando una particolare attenzione anche alla post-produzione e alla stampa, che viene effettuata in modalità HD.

Buttinoni si occupa in esclusiva di ogni matrimonio eseguendo un servizio al giorno per curare al massimo il lavoro, ad assisterlo nel lavoro c’è un secondo fotografo, per garantire la copertura dell’intera cerimonia, negli ultimi anni si è aggiunto anche un terzo aiutante nel caso gli sposi richiedessero l’utilizzo del drone per le riprese video, molto richiesto negli ultimi tempi.

Prima di concordare il lavoro viene svolto un sopralluogo senza impegno nella location scelta dalla coppia per rendersi conto degli spazi e dei punti migliori per realizzare il servizio.

E’ anche membro selezionato dell’Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti (ANFM), la più importante associazione del settore.

