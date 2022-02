"Ferzaneide". E il teatro Donizetti s'innamora di Ozpetek - BergamoNews

Bergamo. Incontri, cene in terrazza, amore, sapori e tanti, tanti colori. Benvenuti a “Ferzaneide”, il paese meraviglioso di Ferzan Ozpetek. Il pluripremiato regista italo-turco è salito sul palco del Donizetti portando con sé lo spettacolo-monologo con cui l’artista condivide la sua storia, la sua vita, con il pubblico.

Subito dopo il successo delle rappresentazioni dello spettacolo teatrale tratto dal suo film Mine Vaganti, in scena nella stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti dal 22 al 27 febbraio, Ferzan Ozpetek ha fatto tappa a Bergamo con un evento speciale apprezzatissimo dal pubblico.

“La cosa più bella è che in questo momento non so cosa accadrà tra poco sul palco – scherza l’artista poco prima di iniziare – Ferzaneide è nato dalla voglia di condividere con la gente una parte di me. Nei momenti più difficili della pandemia, ho pensato di salire da solo sul palco… e raccontarmi a un pubblico ristretto (impossibile allora fare di più) donando l’incasso. Così, sulla spinta del produttore e amico Marco Balsamo, è nato questo spettacolo”.

Il richiamo al teatro coincide con il desiderio di Ozpetek di aiutare i professionisti del settore duramente colpito dai ripetuti lockdown. “Negli ultimi due anni di sconcerto e sospensione, ho pensato spesso ai tanti operatori e protagonisti del panorama teatrale, del palcoscenico in generale ma pure del comparto musicale, che vivono più di altri se possibile la sorte avversa dei tempi, il disagio delle loro famiglie, la condizione critica della precarietà materiale di un lavoro a cui si sono sempre prestati con passione ed entusiasmo”.

Al suono della terza campanella, che segnala l’imminente inizio dello spettacolo, Ferzan è entrato in scena. Da quel momento è iniziato il racconto: abbiamo conosciuto il vero Ferzan, il ragazzo arrivato dalla Turchia negli anni ’70, innamorato del cinema e – quindi – della vita, l’uomo che ha dovuto affrontare molti no prima di emergere, l’artista sensibile che mette il cuore in ogni cosa.

“Nei lavori che faccio metto sempre il cuore e lo stesso faccio quando scelgo le attrici e gli attori con cui lavorare – continua – In ogni film c’è una parte di me”.

Ferzan si è raccontato senza veli in un’ora e trenta minuti di spettacolo, non è stato un monologo, ma un dialogo dove non sono mancati sguardi di intesa tra pubblico e artista, che ha svelato, a poco a poco, veri pezzi di sé. Come l’origine de “Il bagno turco”, opera prima di Ozpetek: dietro il primo successo ci sono un viaggio a Istanbul, un vero bagno turco e una storia di un amore impossibile sopravvissuto al tempo.

