Confcooperative, soluzioni sostenibili per mobilità dolce - BergamoNews

La riattivazione di una linea ferroviaria dismessa, l’organizzazione di servizi di consegna e distribuzione in bicicletta, condivisione di automobili elettriche. E ancora, box per riparare le due ruote e tassisti dotati di sistemi digitali. Sostenibilità e mobilità dolce fanno rima con innovazione e ingegno. Ma anche con approccio cooperativistico e attitudine al sociale. Perché la dimensione mutualistica insita nella coop favorisce esperienze nuove e delinea scenari inediti. Lo raccontano progetti locali, italiani ed esteri che confermano una tendenza: la condivisione è uno dei motori dell’eco-sostenibilità.

“La movimentazione delle merci e delle persone è uno degli ambiti responsabili della maggior impronta carbonica – commenta il presidente di Confcooperative Bergamo, Giuseppe Guerini – per combattere inquinamento e cambiamenti climatici, è necessaria, pertanto, una riflessione per favorire l’adozione e la diffusione di nuove forme di mobilità in chiave green. Le cooperative sono protagoniste di questa rivoluzione, perché già promotrici di soluzioni condivise. La predisposizione allo sharing è nel Dna delle coop che operano per mettere fattor comune un bene o un servizio”.

Progetti locali, nazionali ed esteri

Le cooperative sono da molto tempo impegnate nei settori della mobilità dal livello locale fino ad arrivare alla dimensione internazionale: “Ci sono cooperative di tassisti che cercano di rispondere alle nuove esigenze della mobilità urbana che a livello internazionale si avvalgono anche di piattaforme digitali per sfidare la concorrenza dei grandi colossi. Ci sono anche unioni di più autoscuole per avere la possibilità di acquistare mezzi speciali”.

La storia delle cooperative nel campo dei trasporti è lunga e arriva ai giorni nostri con casi dal taglio innovativo: “Esistono sistemi di consegna al dettaglio che sfruttano la potenza del digitale, in Francia nella modalità dei ciclofattorini con un primo progetto in partenza a Bologna”.

L’attività si estende anche al trasporto pubblico, che secondo Guerini dovrebbe essere rivisto anche alla luce di progetti esteri d’ispirazione: “In Francia gli utenti di una linea ferroviaria in dismissione – racconta – si sono riuniti in cooperativa per gestire tutti insieme la tratta. Un caso analogo è avvenuto ad Alberta in Canada”.

Perché attività non vantaggiose per l’azienda, lo diventano se inserite nella dimensione cooperativa? “Non c’è da remunerare capitale – sottolinea Guerini – quindi quello che non è sostenibile economicamente per un’impresa di capitale, è assolutamente alla portata di una cooperativa”.

Le attività delle coop hanno una visione multipla: alla sostenibilità aggiungono anche l’attenzione per il sociale, come dimostrano Chimera e Solaris.

Chimera: a ruota del futuro

La Cooperativa Chimera (ex Lottovolante) è da anni presente nel settore delle due ruote, oggi principalmente in via Gaudenzi, sede di riparazione delle biciclette con annesso luogo di ristorazione: “Siamo specializzati soprattutto di bici urbane e da viaggio”, spiega Roberto Dal Lago, vicepresidente e responsabile del settore B.

In collaborazione con l’associazione Fiab Pedalopolis di Bergamo, Chimera gestirà a breve la nuova velo stazione adiacente alla stazione dei treni: “Il sistema di custodia delle bici sarà automatizzato, consentendo di mettere al sicuro il proprio mezzo da mezz’ora prima della partenza del primo treno, a mezz’ora dall’arrivo dell’ultimo – spiega Dal Lago – Noi ci occuperemo della supervisione dello spazio, oltre che alla manutenzione ordinaria e alla pulizia”.

Non l’unico compito. Perché fra qualche mese, l’amministrazione comunale allestirà lungo le vie della città anche una nuova rete di Bike Boxe, ovvero parcheggi (simili ad armadi) utili a riparare le due ruote da intemperie e malintenzionati. Stalli intelligenti, anche in questo caso dotati di sistemi automatizzati.

Soluzioni innovative per favorire l’utilizzo delle due ruote. Ma non solo: “In attesa dell’apertura di un nuovo spazio di servizi per la riparazione a Piazzale Marconi, di cui per anni ci siamo già occupati, proseguiamo anche con le attività legate al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate”, chiude Dal Lago.

Solaris: nuova luce sul taglio dei costi

La cooperativa Sociale Solaris è attiva dal 2015 nel campo del global service a supporto delle cooperative, con l’obiettivo di “tagliare” i costi, costruendo su misura servizi o convenzioni che vanno dalla telefonia mobile all’assistenza assicurativa, incluse le forniture di energia.

“Il futuro della sostenibilità, anche per i noti chiari di luna che ci sono sul mercato, è quello di un modello il più possibile circolare – spiega Stefano Domenghini, vicepresidente della cooperativa – Penso all’utente che sul tetto di casa installerà il pannello fotovoltaico, per poi ricaricare l’auto o i mezzi di trasporto o impianto di riscaldamento. Ma vale anche per aziende e organizzazioni che vogliono adottare un approccio realmente green”

Chi si rivolge a Solaris trova servizi e consulenti per districarsi in un mercato in cui far squadra può essere un vantaggio: “Attraverso Power energia, di cui siamo promotori sul territorio bergamasco, offriamo contratti a prezzi calmierati, dedicati a imprese e cooperative, relativi a forniture di energia elettrica e gas, e di recente anche noleggio per auto elettriche, furgoni e mezzi di trasporto disabili, colonnine di ricarica, diagnosi energetiche e impianti fotovoltaici – aggiunge – Tramite Dolomiti Energia, invece, offriamo per il mercato domestico SinergiKa, l’offerta che si distingue per essere economica, ecologica 100% green e solidale: attivando l’adesione all’utente consumatore viene applicato uno sconto significativo sul prezzo della materia prima, e grazie a questo accordo l’organizzazione del progetto solidale del territorio bergamasco può ricevere una donazione.

Qui si inserisce la dimensione sociale, essendo Solaris una cooperativa di Tipo B, queste attività permettono il reinserimento delle categorie fragili, che passano per il ruolo di segreteria e data entry: “Un modo per dare loro un nuovo progetto e, in qualche caso, occupazione – chiude Domenghini – Siamo nati con questo intento e con l’idea che facendo rete, e squadra, si possano tagliare costi strizzando l’occhio sia al portafogli sia all’ambiente”.

