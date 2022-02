Bando formazione continua: un valido supporto per la formazione aziendale efficace - BergamoNews

Sono le persone che danno forza alle aziende, grandi o piccole che siano. Le esperienze, le competenze, il talento e le abilità dei dipendenti sono le componenti essenziali per un’attività che, se correttamente gestite, gettano le basi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Oggi più che mai per essere competitivi su un mercato sempre in rapida evoluzione come quello del lavoro è fondamentale puntare sul know-how dei propri collaboratori.

In quest’ottica si inserisce il bando di Regione Lombardia sulla Formazione Continua, finalizzato a promuovere e migliorare le competenze dei lavoratori e degli imprenditori, sviluppando la competitività d’impresa e la valorizzazione del capitale umano, in considerazione delle profonde trasformazioni del mercato del lavoro e dell’evoluzione dei modelli organizzativi e di business. I finanziamenti saranno erogati tramite la concessione di voucher aziendali da utilizzare per la partecipazione di corsi. Le aziende possono accedere a contributi per la fruizione di corsi di formazione fino ad un massimo di € 50.000 ad azienda e di € 2.000 a dipendente.

La proposta ABF

Grazie alla sua lunga esperienza nel settore del lavoro e della formazione, ABF conferma la sua vicinanza al mondo produttivo bergamasco tramite la strutturazione di percorsi formativi utili alla crescita del personale e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi aziendali. ABF a tal fine propone a catalogo i seguenti corsi:

La proposta formativa tocca vari ambiti del sistema produttivo, coinvolgendo diverse categorie di imprese e di lavoratori. A breve sono in partenza i corsi di Tecniche di saldatura, Elementi di Oleodinamica e Controllo di gestione.

Oltre ai corsi calendarizzati, ABF offre alle aziende un servizio di analisi delle necessità formative, definizione dei contenuti dei corsi, ricerca dei docenti e il supporto nella presentazione della domanda di voucher e di rendicontazione: l’obiettivo è quello di rispondere alle reali necessità formative delle aziende, andando a strutturare un percorso formativo utile ed efficace. Il nostro personale è quindi a disposizione per ascoltare le ulteriori esigenze specifiche per verificarne la finanziabilità ai sensi dell’avviso regionale.

I beneficiari della formazione continua

I beneficiari che possono accedere al voucher sono le imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza; le imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile; gli enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); le Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; le cooperative; i liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.

www.abf.eu

Scopri tutti i servizi offerti da Azienda Bergamasca Formazione sul suo sito internet o contatta i referenti tramite telefono (0353693739) o mail (progettazione@abf.eu)

