Autoriparatori: il 28 febbraio un seminario sull’uso dei Social per l’impresa - BergamoNews

Nel mercato odierno, i canali social occupano un ruolo sempre maggiore nell’ambito della promozione della propria azienda al pubblico. Si tratta di un tema strategico che molte imprese sono chiamate ad approfondire, perché, se è vero che il passaparola è la migliore forma di pubblicità, oggi più che mai il passaparola avviene online, tramite i social network, i motori di ricerca e la messaggistica digitale, come WhatsApp.

Per questo Confartigianato Imprese Bergamo, all’interno del Progetto ConfAcademy, organizza un seminario gratuito dedicato alle imprese di Autoriparazione (meccatronici, gommisti e carrozzieri), dal titolo “Social. In che modo possono aiutare la tua impresa?”, che si terrà in presenza lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 20.30, nella sede di Bergamo (Auditorium Calegari) in Via Torretta,12.

Durante il seminario le imprese potranno scoprire come potenziare i propri strumenti di comunicazione attraverso l’uso più efficace dei social, capire quale possa essere il miglior canale da utilizzare tra le molteplici piattaforme oggi disponibili e imparare a organizzare i contenuti, la grafica e la programmazione.

I temi che verranno affrontati quindi riguarderanno la possibilità di scelta del social network più adatto ad ogni impresa fra quelli più diffusi in Italia come Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp Business. E ancora, quali sono i canali online oggi indispensabili per qualsiasi azienda; che cosa comunicare e come organizzare i contenuti per i canali online, ovvero le grafiche ed i testi più adatti; contenuti fissi e articoli per siti e blog; messaggi di fidelizzazione con WhatsApp Business; il piano editoriale per organizzare, gestire in modo professionale la propria comunicazione online e molto altro.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione sul sito di Confartigianato Imprese Bergamo.

Per ulteriori informazioni Aree di Mestiere (tel. 035.274.340; e-mail: mailto:carmelo.davi@artigianibg.com).

ARTICOLO A CURA DI CONFARTIGIANATO BERGAMO

