Atalanta-Samp, PresaDiretta sull'Ucraina o Vostro onore? La tv del 28 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 28 febbraio alle 20.45 si potrà assistere alla partita di calcio fra Atalanta e Sampdoria, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.

Il match verrà trasmesso in diretta tv su DAZN e in streaming sulla app ufficiale esclusivamente per gli abbonati.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Presadiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Verrà proposta una puntata speciale dedicata alla guerra in Ucraina, dal titolo “Diamo voce alla pace”. L’obiettivo è provare a capire le ragioni di questa guerra e i nuovi equilibri tra le grandi potenze, il ruolo e il peso degli armamenti. Ma soprattutto per mettere al centro le ragioni della pace espresse nel mondo da milioni di persone e per tornare ad ascoltare la voce dei pacifisti. Putin ha detto che l’Ucraina non è uno stato sovrano, che è sempre appartenuta alla Russia, che l’essere entrata nell’orbita dell’Occidente è una minaccia, quindi ha scatenato un’invasione militare portando i carri armati fino a Kiev. Ma la guerra era l’unica opzione possibile? Intanto nel mondo il commercio delle armi non si è mai fermato e ci sono ancora 13mila testate nucleari in mano a troppi Paesi, non sempre affidabili. Una corsa agli armamenti insensata che porterà altre guerre.

Su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Vostro onore”, con Stefano Accorsi. Alla guida della macchina della madre, Matteo Pagani urta una moto e abbandona il luogo dell’incidente senza prestare soccorso al motociclista. Sul punto di denunciare il figlio, Vittorio Pagani scopre dall’ispettrice Sara Vichi che la vittima dell’incidente è Diego Silva, membro di un clan criminale, e decide perciò d’inscenare il furto della macchina, con l’aiuto dell’amico Salvatore Berto, ispettore della Dia…Vittorio paga le spese legali di Nino, con la mediazione di Salvatore. Matteo prova a comportarsi in modo naturale nel giorno del compleanno della fidanzata Chiara. Nelle indagini sull’incidente spunta il nome di Filippo Grava, boss mafioso imparentato con Nino e fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm” Delitti in paradiso”. Jack e la sua squadra indagano sull’omicidio della “Regina del Festival”, avvenuto mentre era in processione su una barca, in occasione di una tradizionale festa in un villaggio di pescatori…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Solomon Kane”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Nuovi amori”; su Iris alle 20.55 “C’era una volta a New York” e su Italia2 alle 21.10 “Halvdan: il giovane vichingo”.

Su Rai5 alle 21.15 sarà “In scena Enrico Maria Salerno”. Viene proposto un ritratto inedito di Enrico Maria Salerno. Un documento che ripercorre la vita dell’attore milanese dagli esordi a teatro alla carri – era registica, dalla prosa televisiva al cinema. Repertori tratti dalle teche Rai si intrecciano alle testimonianze di amici che hanno incontrato il “bastardo di razza.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Sherlock”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

