Atalanta, con la Samp difesa da inventare: davanti Koopmeiners e Malinovskyi con Boga - BergamoNews

Bergamo. Il posticipo del lunedì vedrà impegnate Atalanta e Sampdoria nell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Alle 20.50 la squadra di Gasperini scenderà in campo per sfatare il tabù Gewiss Stadium e tornare alla vittoria in campionato che manca dal 9 gennaio (6-2 rifilato all’Udinese in trasferta).

Tra le mura amiche i nerazzurri hanno collezionato solo tre vittorie e cinque pareggi nelle dodici gare disputate. Un bottino troppo magro per chi punta a qualificarsi alla prossima Champions League e nella speciale classifica dei punti ottenuti lontano da Bergamo si trova al quattordicesimo posto.

A questo punto della stagione è arrivato il momento di ribaltare il trend negativo. L’approdo ai quarti di finale in Europa League potrà dare lo slancio alla Dea per far tornare a gioire i propri tifosi in campionato.

Quella di lunedì 28 febbraio sarà la centesima sfida in Serie A tra Atalanta e Sampdoria. Nei cinquanta match casalinghi gli orobici hanno vinto ventuno volte, pareggiato in diciassette occasioni e perso in dodici circostanze. Di fronte ci sarà una formazione che dall’inizio di febbraio ha rialzato la testa. I successi contro il Sassuolo e l’Empoli hanno allontanato i blucerchiati dalla zona retrocessione che ora dista quattro lunghezze. L’arrivo di Giampaolo sulla panchina ha portato nuove idee, nuovi concetti e un modo di giocare diverso.

Dal punto delle indisponibilità non è un periodo semplice per mister Gasperini che dovrà fare a meno di Demiral e Djimsiti entrambi squalificati. Difficili anche i recuperi degli infortunati Palomino, Miranchuk e Muriel che complicano ulteriormente la situazione.

Scelte quasi obbligate per il tecnico che punterà su Musso tra i pali. Toloi (ha segnato più di un gol in campionato solo alla Sampdoria), Scalvini comporranno il pacchetto arretrato insieme a Hateboer che slitterà sulla linea dei difensori. A centrocampo Zappacosta, de Roon, Freuler e Maehle. In avanti possibile l’impiego di Koopmeiners e Malinovskyi alle spalle di Boga che ha siglato il suo primo gol nel campionato italiano contro i blucerchiati con la maglia del Sassuolo nel marzo del 2019.

Per fare il colpaccio ed espugnare il Gewiss Stadium Giampaolo si affiderà a Falcone in porta, Conti, Yoshida, Colley e Murru in difesa. Sicuri assenti Bereszynski e Candreva entrambi squalificati. Sulla linea mediana favoriti Sabiri, Ekdal e Thorsby mentre il tridente avanzato sarà formato da Sensi che agirà sulla trequarti, Quagliarella e Caputo.

