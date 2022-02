“Supereroi”: la vita di coppia tra fumetti, leggi fisiche e lo scorrere del tempo - BergamoNews

Titolo originale: Supereroi

Regia: Paolo Genovese

Durata: 120’

Genere: Commedia, drammatico, sentimentale

Interpreti: Alessandro Borghi, Jasmine Trincia, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Elena Sofia Ricci

Programmazione: Amazon Prime Video, Cinema

Valutazione IMDB: 6,8/10

Anna (Jasmine Trincia) e Marco (Stefano Borghi), oltre che i protagonisti di una delle più belle canzoni mai scritte da Lucio Dalla, sono due giovani innamorati dalle caratteristiche antitetiche. Lui è un professore universitario di fisica di buon cuore che ha sempre visto e giudicato l’esistenza umana in base ai suoi studi scientifici, mentre lei è un’artista dallo stile originale, creativa e particolarmente incline a mettere su carta, con toni quasi sempre ironici, tutte le sue riflessioni. La coppia è solida, ma in vent’anni di relazione non tutto è sempre andato per il verso giusto e tra piccole bugie, verità mai palesate e sparuti litigi, Anna e Marco si accorgeranno che per stare insieme (volendolo davvero) c’è bisogno di essere dei veri e propri supereroi.

Scritto e diretto dal pluripremiato Paolo Genovese, già noto nel mondo per aver concepito “Perfetti Sconosciuti”, “Supereroi” è un film del 2021 con protagonisti Stefano Borghi e Jasmine Trincia. Portando in scena una storia che per certi versi sa di già visto, il regista sviscera a fondo il rapporto di coppia tra due individui così diversi tra loro da essere fatti su misura l’una per l’altro, ponendo spesso l’accento su temi come il destino e, più di tutto, lo scorrere del tempo. “Il tempo non esiste, è un’illusione umana!” si sente spesso dire da Marco dall’alto della cattedra del politecnico di Milano, ma così è solo sulla fredda teoria dei suoi numeri, mentre nella vita concreta il tempo non solo ha un valore ma, a ben vedere, è veramente l’unica ricchezza che possediamo, e per farlo capire all’analitico professore servirà un’impetuosa fumettista che disegna strisce di pochi riquadri da stampare sul retro dei corn flakes.

Nemmeno per lei però la vita è stata rose e fiori e questa sua vena anticonformista l’ha più volte portata su strade sbagliate con il rischio concreto di farle perdere momenti importanti della vita. Incontrandosi a metà strada i due riusciranno a completarsi, garantendosi una vita quasi sempre felice e serena. Utilizzando un interessante espediente narrativo non lineare con continui salti temporali, Genovese decide di spezzettare la vita di Anna e Marco presentando a fasi alterne i momenti più importanti della loro relazione, siano questi terribilmente dolorosi o dolcemente teneri, emozionando al punto giusto e dimostrando che per avere una relazione salda, oltre alle formule di Marco e alla fantasia di Alice, serve una serie di poteri che a dir poco sono “super”.

Battuta migliore: “Voglio fare un fumetto sui supereroi: le coppie, i veri supereroi oggi sono loro!”

© Riproduzione riservata

