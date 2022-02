Sole a catinelle, Geostorm o Philomena? La tv del 27 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 27 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ancora tu” e “Chi fugge, chi resta”.

Nel primo, il matrimonio di Elena è sempre più in crisi, Pietro è distante e lei si sente trattata come una serva. Un giorno, alla porta di casa Airota, si presenta Nino Sarratore. Lui e Pietro stringono amicizia e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena attende con trepidazione il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere.

Nel secondo, Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino. Nino dà a Elena i suoi feedback sul manoscritto, quando scopre che Pietro non l’ha letto si mostra ostile nei suoi confronti, ma in maniera velata e subdola. La reazione di Pietro agli attacchi passivo-aggressivi di Nino non fa altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti del marito…

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Colpisci e scappa”: Nolan e Lopez sono sulle tracce di un’organizzazione antigovernativa che pare stia organizzando un attacco terroristico. Tim dà sostegno a Nolan nella campagna per l’elezione del rappresentate sindacale…

Su RaiTre alle 20 andrà in onda “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Sole a catinelle”; su Italia1 alle 21.15 “Geostorm”; su Rai4 alle 21.20 “The Fan Il mito”; su La5 alle 21.05 “Ricomincio da ieri”; su Iris alle 21 “Philomena”.

Su Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata, con “Islanda selvaggia” ci avventureremo in una terra estrema, vista con gli occhi di animali e persone che hanno fatto di questa isola selvaggia la propria casa. A seguire, “Catania, teatro in chiaroscuro”, un viaggio di Giuseppe Sansonna alla scoperta di una città ricca di storia e suggestioni.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

