Sindaci della Lega pronti ad accogliere i profughi ucraini - BergamoNews

“Tutti i sindaci della Lega Bergamo chiedono con forza alle istituzioni – in primis Stato e Prefettura – di attivarsi quanto prima per predisporre le procedure di accoglienza per i profughi ucraini che in queste ore stanno scappando dal Paese, ferito a morte dagli attacchi russi. Siamo pronti a collaborare e ad offrire la massima disponibilità a reperire spazi per l’ospitalità e ad attivare servizi di solidarietà e di aiuto, lasciando la massima flessibilità nelle decisioni che si prenderanno a livello centrale e dando la priorità assoluta a famiglie e bambini”.

Gli oltre 200 sindaci della Lega in Lombardia danno la loro piena e immediata disponibilità per fare tutto quanto possibile per aiutare, e dove ci sono le strutture anche per accogliere, le famiglie di profughi in fuga dall’Ucraina. Non solo, i nostri sindaci sono pronti ad attivare servizi di solidarietà e di aiuto per coordinare, con volontari e associazioni, raccolte di medicinali, viveri, vestiario, tutto quanto possa aiutare la popolazione ucraina”. Lo dichiarano, in una nota, l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale sindaci Lega della Lombardia.

I SINDACI BERGAMASCHI DELLA LEGA

Andrea Capelletti, Covo

Alberto Maffi, Gandosso

Alessandro Pellegrinelli, Capizzone

Alex Pennacchio, Lovere

Alfredo Nicoli, Vigano San Martino

Andrea Bolognini, Palazzago

Andrea Previtali, Cisano Bergamasco

Camillo Bertocchi, Alzano Lombardo

Claudio Ferrini, Valbrembo

Cristian Molinari, Rogno

Cristian Vezzoli, Seriate

Daisy Pirovano, Misano Gera d’Adda

Denny Benedetti, Trescore Balneario

Denni Chiappa, Sotto il Monte

Edilio Moreni, Cene

Edoardo Marchetti, Pognano

Emiliana Giussani, Brembate Sopra

Fabrizio Sala, Telgate

Francesco Bramani, Dalmine

Gian Maria Brignoli, Paladina

Giorgio Bertazzoli, Sarnico

Graziano Frassini, San Paolo d’Argon

Ivan Riva, Lurano

Juri Imeri, Treviglio

Luciano Redolfi, Bolgare

Lucio De Luca, Azzano San Paolo

Luigi Fenaroli, Barzana

Manuel Bentoglio, Grassobbio

Marco Zoppetti, Endine Gaiano

Maria Elena Grena, Gorlago

Mario Mazza, Palosco

Mario Seghezzi, Martinengo

Massimo Bandera, Almè

Massimo Ferraris, Bonate Sopra

Matteo Macoli, Ponte San Pietro

Mattia Merelli, Gazzaniga

Mauro Brambilla, Fontanella

Michele Sarchielli, Almenno San Salvatore

Paola Pagnoncelli, Suisio

Pierguido Vanalli, Pontida

Piermauro Nembrini, Chiuduno

Ramon Crespolini, Chignolo d’Isola

Riccardo Cornali, Strozza

Sauro Ivo Manzoni, Sant’Omobono Terme

Selina Fedi, Zogno

Sergio Spampatti, Cazzano Sant’Andrea

Silvano Zanoli, Verdellino

Simona Gregis, Grumello del Monte

Stefano Vivi, Sorisole

Thomas Algeri, Cenate Sotto

Vittorino Verdi, Capriate San Gervasio

Yuri Grasselli, Spirano

Yvan Caccia, Ardesio

