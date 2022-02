Rifiuti abbandonati in via Finazzi: "Inaccettabile vicino alla discarica di via Goltara" - BergamoNews

La segnalazione arriva direttamente dalla Rete di Quartiere di San Tommaso.

“Queste sono foto scattate nel pomeriggio di sabato 26 febbraio nel tratto sterrato di via Finazzi e ai bordi di un campo adiacente, itinerari frequentati da chi pratica attività sportiva e da famiglie con bambini. Già una decina di giorni fa, nel medesimo tratto, erano state abbandonate ruote di auto con relativi cerchi e sacchi di immondizia. È inaccettabile che queste azioni inqualificabili accadano, non solo in una città che sta progettando il suo futuro sulla sostenibilità, ma a meno di un kilometro dalla discarica di Via Goltara”.

