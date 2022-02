Quando San Bernardino da Siena predicava a Bergamo, esattamente 600 anni fa - BergamoNews

Bernardino da Siena (1380-1444) era giunto a Bergamo nel novembre del 1419 su invito del vescovo Aregazzi, francescano come lui, per sedare le guerre tra le fazioni rivali dei guelfi (filoveneziani) dei ghibellini (filomilanesi) che dilaniavano la città nel decennio precedente alla dedizione di Bergamo a Venezia, che avverrà nel 1428 in un contesto di forte tensione, dopo anni di efferate violenze, scaramucce, agguati, infinite ritorsioni e vere e proprie battaglie.

Il Santo era presente a Bergamo come Guardiano, cioè responsabile, del convento di San Francesco in Città Alta, attuale sede del Museo delle Storie di Bergamo: ciò è testimoniato da un affresco nella nostra chiesa, opera di Cristoforo Baschenis il Vecchio del 1564.

Della predica tenuta da Bernardino nel 1422 abbiamo una testimonianza d’eccezione: la “Effemeride sagro profana” dell’agostiniano padre Donato Calvi, stampata a Milano nel 1676. Quest’opera in tre tomi è un erudito “calendario” compilato sulla base di documenti d’archivio e antiche cronistorie, dove per ogni giorno dell’anno vengono registrati sotto varie categorie (e.g. eventi politici o ecclesiastici, fatti d’arme, miracoli, personaggi illustri, antichità, aneddoti, fatti di cronaca…) gli episodi accaduti in città in quella data nei secoli precedenti. Ecco il racconto relativo al giorno 26 febbraio, sezione “Attioni Ecclesiastiche ò di Religione”:

“Febr. XXVI, 1422: Hoggi giorno delle Ceneri s’udì sopra il famoso pergamo [= il pulpito, n.d.r.] di S. Maria Maggiore, quel gran campione, sonora tromba dello Spirito Santo, il P. San Bernardino da Siena, che col continuare, per tutto il corso quaresimale le sante predicationi, recò alla patria nostra una continuatione di celesti favori. Convertì peccatori senza numero, stabilì moltissime paci, sedò le diaboliche fattioni, havendo indi per suggello dell’inclite sue operationi, piantato nella nostra città il suo venerando Instituto [= il convento delle Grazie, n.d.r.] a perpetua memoria della santità sua”.

Come si evince dal testo, Bernardino si adoperò, durante il triennio di presenza a Bergamo, a sedare le discordie tra fazioni rivali e a pacificare le famiglie in lotta, sia mediante trattative e veri e propri arbitrati (prima di diventare francescano Bernardino aveva frequentato i corsi di diritto all’Università di Siena), sia mediante l’introduzione, per la prima volta proprio a Bergamo, del trigramma IHS (le prime tre lettere in greco del Nome di Gesù). Le cronache riportano che a seguito della predicazione del Santo il Procuratore della città, Pietro Ondei di Alzano, donò un terreno fuori dalle Muraine (nell’attuale Porta Nuova) per fondare un convento dedicato a Santa Maria delle Grazie (riedificato nell’Ottocento in forme neoclassiche). Qui, nel 1451 emise i voti Eustachio Licini Cacciaguerra, fondatore della chiesa di San Bernardino a Lallio.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!