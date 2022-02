Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto: un morto e 3 feriti - BergamoNews

Ponte San Pietro. Avrebbe perso il controllo dell’auto ed è finito contro un muretto. Un urto violentissimo che è costato la vita ad un uomo di 33 anni che era al volante di una Fiat 500.

Feriti gli altri tre passeggeri che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e all’ospedale di Ponte San Pietro. Due feriti sono lievi, uno è grave ma non è in pericolo di vita.

L’incidente mortale è avvenuto alle 4.33 di domenica 27 febbraio in via per Briolo a Ponte San Pietro. Sul posto cinque autoambulanze e un’automedica, i carabinieri di Bergamo e i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine.

I vigili del fuoco dopo aver estratto dalle lamiere i passeggeri hanno bonificato l’area compromessa.

Finisce contro il muro con l'auto: un morto e 3 feriti

