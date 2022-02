"La sfida con l'Atalanta? Molto emozionante e difficile" - BergamoNews

Il Bayer Leverkusen, prossimo avversario dell’Atalanta negli ottavi di Europa League (giovedì 10 marzo a Bergamo la prima, giovedì 17 il ritorno), si conferma terza forza del campionato tedesco superando facilmente in casa l’Arminia Bielefeld per 3-0, reti di Alario e doppietta di Moussa Diaby.

Il francese, 22 anni ex Crotone (quattro anni fa) ed ex Psg, sale così a quota 12 nella classifica cannonieri della Bundesliga comandata da Lewandovski con 28 reti davanti a Schick con 20, ma l’attaccante del Bayer è fermo per infortunio, poi Haaland a 16. La nuova classifica: Bayern Monaco 55, Borussia Dortmund 49, Bayer Leverkusen 44, Friburgo 40. Sabato prossimo 5 marzo, alle 15,30, la sfida più attesa: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

Intanto dal club rossonero arrivano dichiarazioni di grande stima nei confronti dell’Atalanta, soprattutto dall’allenatore del Bayer Leverkusen, Gerardo Seoane: “L’Atalanta è una squadra di Champions League, che negli ultimi anni ha giocato la Champions League: è sempre stata europea dall’arrivo di coach Gasperini e si è affermata nella massima serie del calcio italiano. Questa è un squadra che ha uno stile di gioco molto moderno e attraente, che cerca di dominare il gioco con un calcio offensivo e ora ha anche eliminato in modo impressionante l’Olympiacos. Quindi siamo di fronte a un avversario molto forte. Per noi sarà un compito molto emozionante e difficile”.

Fernando Carro (CEO Bayer Leverkusen): “L’Atalanta Bergamo (così la chiama il dirigente del club tedesco, ndr) è una buona avversaria, le italiane sono sempre difficili da affrontare. Ma sono ottimista: supereremo l’ostacolo con una buona prestazione fuori casa nella prima sfida”.

Simon Rolfes (direttore sportivo del Leverkusen): “L’Atalanta è una delle squadre più forti d’Italia ed è cresciuta molto bene negli ultimi anni. A loro piace giocare in attacco e segnare molti gol. Per me questa partita è una delle partite più importanti di questi ottavi di Europa League. Il nostro obiettivo è passare il turno. Abbiamo un vantaggio casalingo nella gara di ritorno e speriamo che lo stadio possa essere il più pieno possibile”.

Rudi Völler (amministratore delegato del Leverkusen): “È una squadra italiana – e quindi automaticamente un avversario difficile. L’Atalanta Bergamo è al vertice della Serie A da diversi anni, non è un caso. Un compito difficile, ma ovviamente vogliamo superare il turno”.

