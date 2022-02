Fiamme negli uffici abbandonati della ex Reggiani, l'intervento dei Vigili del fuoco - BergamoNews

Incendio verso le 18 di domenica 27 febbraio negli uffici abbandonati dell’area industriale che ospitava la Reggiani in zona stadio, in via Tito Legrenzi. Le fiamme hanno distrutto un ex ufficio ancora allestito. I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti e hanno domato le fiamme e hanno bonificato l’area compromessa e messa in sicurezza.

guarda tutte le foto 4



Fiamme negli uffici abbandonati della ex Reggiani

© Riproduzione riservata

