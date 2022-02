DSA e non solo: il blog per la didattica inclusiva - BergamoNews

Un aiuto, un supporto, una preziosa risorsa per gli alunni, le famiglie, gli insegnanti e le scuole. È il blog “Maestro Matteo – Apprendere non è mai stato così semplice”, visualizzabile alla pagina web https://maestromatteoblog.wordpress.com

Intuitivo e facilmente accessibile, contiene materiale didattico che si può consultare e scaricare gratuitamente. L’idea è nata dal maestro Matteo Finardi, insegnante all’istituto comprensivo di Spirano, alla scuola primaria, dove insegna storia, geografia inglese e musica.

All’interno del blog ha raccolto e condiviso il materiale didattico delle materie che ha insegnato nel corso della sua carriera. Illustrando come ha preso forma questo progetto, Matteo spiega: “L’ho sviluppato raccogliendo uno spunto di Valentina, esperta di informatica che ho conosciuto all’istituto comprensivo di Mozzanica. Grazie alle sue competenze nelle nuove tecnologie, utilizzava il suo blog su wordpress come valore aggiunto per la formazione degli allievi. Mi era piaciuto molto perchè sin dal primo momento ho pensato che fosse utile per rendere fruibili e condividere immagini e contenuti, così le ho chiesto alcune ripetizioni e ho appreso le conoscenze necessarie per poterne aprire uno”.

“Sul blog – aggiunge l’insegnante – ho inserito materiale didattico particolarmente indicato per gli alunni dai 6 agli 11 anni, ossia la fascia d’età che seguo. Usufruibile sia in aula sia fuori da scuola, attraverso un comodo menù, è consultabile in base alle classi e alle discipline che ho insegnato o insegno, cioè storia, geografia, inglese e musica. Rappresenta un ottimo strumento per veicolare contenuti, che possono essere proiettati in classe, adoperati a casa o diventare la base per redigere ricerche”.

Va evidenziato, inoltre, un aspetto strategico. Finardi osserva: “Nel preparare il materiale didattico, ho prestato particolare attenzione a chi ha bisogni educativi speciali e disturbi specifici di apprendimento, nell’ottica di promuovere una didattica inclusiva che tenga conto delle necessità di ogni studente. Per questo è scritto con caratteri ad alta leggibilità ed è ricco di immagini e finestre apribili. Inoltre, per chi avesse disturbi del linguaggio, vi sono sintesi di storia e geografia con la comunicazione aumentativa: ogni parola è tradotta in simboli per assicurare la comprensione anche a questa fascia di utenti”.

“Nel corso degli anni – specifica l’insegnante – ho contattato il sito AiutoDislessia.net, che rappresenta un riferimento per gli alunni DSA. Ho inviato al suo staff i miei materiali ed è possibile trovarli anche sul loro sito. Allo stesso modo, anche sul mio blog ho inserito alcune loro mappe. Si è creato uno scambio molto positivo che favorisce la circolazione di questi supporti. Inoltre, l’ho arricchito aggiungendo link legati a musei, al Fai, a concerti o eventi in modo che possa aprire tante finestre sul mondo e allargare gli orizzonti di chi ne usufruisce. Ci sono rimandi anche ad altri siti d’interesse, per esempio uno, bellissimo, offre la possibilità di vedere animazioni 3D”.

Infine, Matteo conclude: “Nel prossimo futuro l’obiettivo è quello di tenere sempre aggiornato il blog e controllare il funzionamento dei link inseriti al suo interno per accertarne la fruibilità. In prospettiva, mi piacerebbe espandere i contenuti pubblicando video didattici, magari collaborando con qualche fumettista che curi la parte grafica”.

