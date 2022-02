Coppa del Mondo, Sofia Goggia sale sul podio della seconda discesa libera di Crans Montana - BergamoNews

Sofia Goggia, la 29enne di Bergamo ha chiuso al terzo posto la discesa libera bis di Crans Montana vinta da Priska Nufer, un risultato che le ha consentito di conquistare il quarantesimo podio in Coppa del Mondo.

Consapevole delle condizioni precarie che stanno accompagnando questo suo finale di stagione, la fuoriclasse tricolore ha cambiato completamente atteggiamento difendendosi nella parte alta nonostante qualche imprecisione.

Uscita dal cancelletto elvetico con grande decisione, Goggia ha sfruttato al meglio un manto nevoso più compatto che le ha consentito di produrre velocità e prendersi i rischi necessari per fare la differenza in particolare nel tratto del Bosse du President e all’ingresso della compressione.

Capace di difendersi nella sezione di scorrimento, l’azzurra ha tagliato il traguardo in 1’30”16 precedendo di quattro centesimi Corinne Suter e guadagnando così punti fondamentali per la coppa di specialità in vista dell’ultima prova in programma a Meribel il prossimo 16 marzo.

“Ieri ho accettato di non poter arrivar prima dopo essermi imposta nelle varie prove disputate in precedenza – ha spiegato Goggia poco dopo l’arrivo – Oggi ho puntato a continuare sul percorso di riabilitazione per compiere un ulteriore passo in vista dei prossimi appuntamenti”.

Sulla Mont Lachaux trionfo a sorpresa per Priska Nufer la quale ha potuto festeggiare il primo successo nel massimo circuito mondiale davanti al proprio pubblico al termine di una gara pulita che le ha consentito di migliorare ulteriormente il quarto posto del giorno precedente.

Apparsa già particolarmente in palla sin dalle prove cronometrate, la 29enne di German ha saputo trovare linee particolarmente pulite nelle sezioni più tecniche del tracciato di casa difendendo nell’ultima parte dal ritorno della ceca Ester Ledecka, distante soli undici centesimi.

Vincitrice della prova inaugurale, Ledecka ha commesso alcuni errori nella parte alta del percorso che le hanno impedito di ottenere la seconda affermazione stagionale e completare un recupero prodigioso caratterizzato dalla capacità di sfruttare al meglio le proprie doti nei tratti pianeggianti.

In casa Italia passo in avanti per Federica Brignone la quale ha ritrovato il giusto feeling con la pista elvetica chiudendo le proprie fatiche in settima posizione davanti alla compagna Elena Curtoni la quale ha terminato la kermesse a ridosso della top ten.

Attimi di paura invece per l’austriaca Cornelia Huetter la quale è andata in rotazione sul salto conclusivo cadendo bruscamente sulla neve in vista del traguardo e rimanendo a terra per qualche minuto prima di rialzarsi autonomamente senza particolari conseguenze.

La Coppa del Mondo si trasferirà ora a Lenzerheide dove nel primo week-end di marzo andranno in scena un supergigante e uno slalom gigante.

