Cielo sereno, ma arriva l'aria fredda da Est - BergamoNews

Ecco le previsioni meteo a cura di Marco Bianchini per il bollettino ufficiale emesso domenica 27 febbraio 2022 dal Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Nella giornata odierna e nei prossimi giorni il tempo sulla regione si manterrà pressoché stabile. Un calo delle temperature soprattutto nei valori massimi è atteso nella giornata di martedì per l’arrivo di un impulso di aria fredda da est.

Domenica 27 febbraio 2022

Tempo Previsto: Bel tempo su tutti i settori.

Temperature: Minime in pianura comprese tra -1/2°C. Massime in pianura comprese tra 13/14°C.

Venti: Deboli generalmente sud occidentali in pianura.

Lunedì 28 febbraio 2022

Tempo Previsto: Cieli generalmente sereni ovunque.

Temperature: Minime in pianura comprese tra -2/1°C. Massime in pianura comprese tra 12/13°C.

Venti: Deboli generalmente sud orientali in pianura. In serata ventilazione orientale di debole intensità con locali rinforzi.

Martedì 1 marzo 2022

Tempo Previsto: Nella notte tra i rilievi prealpini sussistono le possibilità di qualche debole, breve e locale precipitazione nevosa. Dal mattino e durante il giorno bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi sulla regione.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 0/2°C. Massime in pianura comprese tra 10/12°C.

Venti: Deboli generalmente sud occidentali in pianura.

