Terzi e Fondazione Einaudi: "Ucraina abbia lo status di Paese candidato all'Ue" - BergamoNews

“La Fondazione Einaudi propone oggi alle forze politiche del Parlamento Italiano e del Parlamento Europeo, al governo e ai governi interessati, che all’Ucraina venga concesso immediatamente lo status di Paese candidato all’Unione Europea“.

Lo dichiara l’ambasciatore Giulio Terzi di Santagata, ex ministro degli Esteri, in una dichiarazione pubblicata sui social della Fondazione Einaudi.

“Viviamo in un momento altamente drammatico per l’Europa, nel cuore dell’Europa, per l’Italia e per il popolo fratello ucraino. Deve cessare immediatamente questa criminale aggressione militare contro un Paese sovrano – afferma -. È questo il momento di mostrare solidarietà e aiuto alle centinaia di migliaia di rifugiati e di sfollati che oramai si accalcano all’interno del Paese, ma anche fuori dai confini e che creeranno un’ondata di invasione di milioni di persone, causata da un attacco criminale-militare. È questo il momento di costruire quello che è stato soppresso con colpi di cannone e con una violenza estrema da parte di un Paese che siede come membro permanente in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Federazione Russa, e che non ha nessun rispetto né per la Carta delle Nazioni Unite, né per il diritto internazionale, né per qualsiasi forma di dignità umana e di libertà civile”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!