Sci di fondo, debutto in Coppa del Mondo per la bergamasca Martina Bellini - BergamoNews

Clusone. Le Olimpiadi Invernali si sono appena concluse ma nello sci di fondo femminile si guarda già al futuro.

La conferma arriva direttamente da Martina Bellini (Esercito) che a Lahti farà il proprio esordio assoluto in Coppa del Mondo.

Dopo aver sfiorato il podio nelle ultime tappe di Alpen Cup, la 23enne di Clusone volerà in Finlandia per prendere parte sprint in tecnica libera prevista per sabato 26 febbraio e della dieci chilometri in classico del giorno successivo.

Una scelta che premia l’ottima condizione di Bellini che nelle ultime settimane si è imposta nella quindici chilometri di Coppa Italia, andata in scena a Schilpario, e nella Granfondo Val Casies, guadagnandosi così la possibilità di vestire la tuta azzurra al fianco di Greta Laurent e Caterina Ganz (Fiamme Gialle).

Grande emozione anche per Denise Dedei (Sci Club Gromo) la quale ha preso parte ai Mondiali Juniores in corso a Lygna.

La 19enne di Gromo ha partecipato alla cinque chilometri in tecnica classica chiusa in ventottesima posizione con 1’08” di ritardo dalla russa Dariya Nepryaeva, mentre ha concluso la quindici chilometri mass start fuori dalle migliori trenta.

