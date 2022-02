Non solo ricerca e innovazione: ora il Kilometro Rosso va di corsa con l’Innovation Run - BergamoNews

Bergamo. Esistono diversi modi di affrontare il domani: lo si può attendere, più o meno attivamente, oppure gli si può correre incontro. Ed è sulla base del secondo atteggiamento che arriva a Bergamo la prima edizione della Innovation Run ( https://www.innovationrun.it/ ) , “la corsa verso il futuro”.

Si tratta di una gara competitiva di 10 chilometri – circa tre giri all’interno del polo di via Stezzano – che avrà luogo domenica 10 aprile 2022 entro il perimetro del Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell’innovazione.

Il parco tecnologico e scientifico di grande successo, sede di oltre 70 aziende, laboratori e centri di ricerca, nonché luogo di ricerca e innovazione, apre le porte allo sport con una gara che coinvolgerà sportivi e diverse realtà territoriali, a dimostrazione del saper fare squadra di Bergamo.

“Un’iniziativa inedita per dire “siamo uniti”, un evento nuovo che dice “ci siamo”, come si legge sulla pagina ufficiale Facebook del distretto.

Il ritrovo è previsto alle ore 8, la partenza alle 10, e la competizione è inserita nel calendario ufficiale dell’anno corrente della Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le iscrizioni, aperte dal giorno 1 gennaio, si chiuderanno il 7 aprile. Per gli iscritti entro il 1 aprile, la quota sarà di 15 euro, mentre a chi si prenoterà dal 2 al 7 aprile saranno richiesti 20 euro.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le norme anti-Covid-19.

Il regolamento completo al link: https://www.innovationrun.it/files/regolamento-innovationrun.pdf

