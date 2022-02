La storia delle maschere della tradizione bergamasca, famose in tutto il mondo - BergamoNews

Bergamo. È tempo di Carnevale: arriva e porta allegria tra tradizioni, musica, colori e, soprattutto, le sue immancabili maschere.

Tra le tante, alcune occupano un posto d’onore nella tradizione bergamasca: si tratta di Arlecchino, Brighella, Gioppino – con la moglie Margì – e Mezzettino.

Le prime due devono le loro origini allo Zanni, personaggio tanto importante da dare persino nome alla Commedia dell’Arte durante i suoi primi anni. Lo Zanni, probabile diminutivo di Giovanni o Gianni, impersonava il servo contadino, figura rozza e istintiva, e usava la lingua quasi incomprensibile dei montanari bergamaschi che ne marcava la provenienza. Fu soprattutto a Venezia che gli zanni vennero portati in scena come una sorta di parodia dei tanti servi bergamaschi che popolavano la città lagunare.

Da questo personaggio scaturirono due varianti: la prima diede vita a Brighella e Truffaldino, servi astuti e imbroglioni; dalla seconda, invece, provengono Arlecchino, Pulcinella e Mezzettino, sciocchi e scherzosi.

Di questa tradizione, la prima maschera ad approdare nella laguna è Brighella, direttamente da Bergamo Alta. Il suo nome deriva dal verbo “brigare”, “darsi da fare per ottenere qualcosa, anche imbrogliando”: infatti, Brighella impersona il servo tuttofare, furbo e opportunista, a tratti insolente. Il suo costume è la livrea, simbolo della schiavitù e della fedeltà al padrone, decorata con nastri verdi.

Protagonista la seconda è invece Arlecchino, nato in un quartiere povero di Bergamo, che subito si mette in cerca di qualcuno con cui parlare e che lo possa ospitare e trova un fedele compagno di scena proprio in Brighella. I due, però, sono visibilmente opposti: infatti, Arlecchino è l’ultimo dei servi, goffo e combina guai di natura. Il lavoro non fa per lui e la sua figura è tra le più stravaganti e divertenti.

Il suo costume, composto da giacca e pantaloni aderenti con triangoli di tutti i colori disposti a losanghe, è accompagnato da una mascherina nera, un grande fiocco sulle scarpe e un cappello di feltro decorato con un codino di coniglio. In mano ha un bastone di legno, il “batocio”, che era usato per girare la polenta e condurre le mandrie al pascolo.

Una leggenda si propone di spiegare l’origine di quest’abito variopinto: si racconta infatti che, in occasione di una festa di Carnevale a scuola, Arlecchino, un povero bambino, non potesse permettersi un costume adeguato e venne quindi aiutato dai compagni, ognuno dei quali portò un pezzetto di stoffa.

La maschera bergamasca per eccellenza è Gioppino, Giuseppino Söcalonga, nativo di Zanica. Sulla sua origine precisa non si sa molto, ma le prime comparse risalgono all’Ottocento. Soprattutto durante i moti degli anni Trenta, il popolo bergamasco non si identificava più pienamente in Arlecchino e Brighella e reclamava “un nuovo eroe”. È reso immediatamente riconoscibile dai tre grossi gozzi che deformano il suo collo e che lui non ritiene difetti fisici, ma ostenta come gioielli. Li considera le sedi della propria sapienza, affermando: “L’è la tròpa inteligènsa che la ga stàa mia ‘ndèl servèl, e alura ol Padre Eterno al ma la metida che sota” (“È la troppa intelligenza che non stava nel cervello, allora il Padre Eterno me l’ha messa qui sotto”).

Gioppino ha una corporatura tozza e robusta e incarna il contadino donnaiolo, amante del cibo e del buon vino e sempre protettivo nei confronti dei deboli e degli oppressi. Indossa un abito verde di panno con decori rossi, un cappello nero e pantaloni scuri alla zuava.

È sposato con Margì (affettuosa derivazione di Marietta), di cui si dichiara innamoratissimo, e dalla loro relazione nasce Bortolì. La maschera della moglie di Gioppino rappresenta la tipica donna contadina, massaia e madre di famiglia premurosa. Oltretutto, la Margì è protagonista di un gioco di carte tipicamente bergamasco ed è raffigurata al centro del quattro di spade nel mazzo di carte bergamasche “Masenghini”.

Sempre da Bergamo arriva un’altra delle variazioni del personaggio dello Zanni: Mezzettino. Il suo nome sembra derivare da “mezzettin boccale”, espressione usata per indicare la mezza misura. È un servo astuto e imbroglione, furbo e persuasivo, e indossa un costume a strisce colorate. Mezzettino è senza maschera e solitamente viene rappresentato con una chitarra.

Insomma: Bergamo è protagonista del Carnevale grazie alle sue maschere, tra le più belle e famose al mondo.

