Gioco offensivo e gol a raffica, questo è il Bayer Leverkusen che sfiderà la Dea agli ottavi - BergamoNews

Il sorteggio di Nyon di ieri, venerdì 25 febbraio, ha sancito che l’Atalanta affronterà il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver eliminato l’Olympiacos nei playoff i nerazzurri sfideranno i tedeschi al Gewiss Stadium giovedì 10 marzo alle 21 mentre il ritorno sarà in programma la settimana successiva lontano da Bergamo.

Tra le possibili avversarie dei bergamaschi c’erano le formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi e considerando le alternative non è andata benissimo alla Dea. I serbi della Stella Rossa, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte (gemellati con i tifosi orobici), i turchi del Galatasaray, i francesi del Lione e del Monaco, i russi dello Spartak Mosca e gli inglesi del West Ham. Queste erano le squadre inserite nelle palline che poteva pescare la società di Percassi, oltre al Bayer Leverkusen.

All’Atalanta poteva anche peggio ma il doppio confronto che la attende è molto difficile. Il Bayer Leverkusen è una corazzata che propone un gioco molto offensivo, ama andare in verticale a cercare le punte e questo è confermato dai sessanta gol messi a segno in Bundesliga.

L’allenatore svizzero Gerardo Seoane con il suo 4-2-3-1 punta sugli esterni offensivi, solitamente Adli e l’ex Crotone Moussa Diaby. Il terzino di spinta Frimpong è un’arma letale anche in fase di attacco per innescare Schick e Alario.

Nella sua avventura in Germania il bomber ex Roma ha trovato la consacrazione a suon di gol e in campionato, dove il Bayer Leverkusen occupa la terza posizione alle spalle del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund, ne ha già realizzati venti. All’andata quasi sicuramente non sarà del match per infortunio ma per la gara di ritorno potrebbe recuperare. Al suo posto dovrebbe giocare Alario.

Tra i calciatori sulla cresta dell’onda c’è Florian Wirtz, trequartista classe 2003 campione d’Europa con la Germania Under21 che fa del dribbling e della visione di gioco il suo punto di forza. Se in avanti la squadra di Seoane fa paura, dietro concede parecchio spazio e occasioni agli avversari. Le ripartenze veloci mettono in ginocchio due centrali tutt’altro che rapidi come Tah e Tapsoba.

Per battere una formazione capace di chiudere il proprio girone di Europa League al primo posto davanti a Betis, Celtic e Ferencvaros gli uomini di Gasperini dovranno utilizzare tutte le armi a disposizione: il tiro dalla distanza di Malinovskyi, gli inserimenti di Pasalic, la rapidità di Boga e le letture difensive di Demiral. Inoltre il recupero di alcuni giocatori infortunati sarà importante per provare a strappare la qualificazione ai quarti di finale.

