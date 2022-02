Coppa del mondo di sci: Sofia Goggia dodicesima, l'oro alla ceca Ledecka - BergamoNews

Bergamo. La corsa alla Coppa del Mondo di discesa libera appare sempre più avvincente.

La discesa libera andata in scena a Crans Montana non ha regalato buone sensazioni a Sofia Goggia che non è riuscita a ripetere l’exploit di Pechino terminando le proprie fatiche in dodicesima posizione, distante 1″47 dalla ceca Ester Ledecka.

Capace di minimizzare le polemiche che l’hanno coinvolta al rientro dalla Cina, la vice-campionessa olimpica non si è presentata nel migliore delle condizioni fisiche sul tracciato che l’ha vista trionfare per tre volte.

Apparsa particolarmente veloce durante le prove cronometrate nella parte alta della Mont Lachaux, Goggia non è riuscita a sfruttare le linee studiate durante le prove cronometrate pagando dazio in particolare nel tratto pianeggiante.

Costretta a far i conti con i problemi al ginocchio che non le hanno consentito di spingere al meglio, la fuoriclasse tricolore ha impostato in alcuni punti traiettorie troppo larghe che le hanno impedito di sopravanzare la svizzera Corinne Suter, diretta avversaria per la coppa di specialità.

A trionfare nella località del Canton Vallese è stata Ester Ledecka che ha sorpreso le avversarie ritornando sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno.

Capace di creare velocità nella parte centrale del tracciato, la 26enne di Praga ha pennellato le curve che caratterizzano la Mont Lachaux lasciandosi alle spalle di ventuno centesimi la norvegese Raghnild Mowinckel e di quarantadue l’austriaca Cornelia Huetter.

In casa Italia fuori dalla top ten Nadia Delago che ha colto la tredicesima posizione davanti alle compagne Elena Curtoni e Federica Brignone.

Sofia Goggia e compagne torneranno nuovamente in pista nella mattinata di domenica 27 febbraio quando a Crans Montana andrà in scena la penultima discesa libera della stagione.

