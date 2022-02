Catrami, petroli, colori: la sorprendente anima di Vittorio Consonni - BergamoNews

Bergamo. È una mostra di largo respiro quella allestita da Vittorio Consonni in via Camozzi nell’ex Italcementi di via Camozzi / via Madonna della Neve.

Ben sessanta opere di grande formato collocate in ventitré stanze dialogano con gli ampi spazi pieni di luce, in un allestimento unico e irripetibile, quali sono gli ambienti dello storico complesso acquisito dal gruppo Ferretti, di cui è prevista la demolizione entro l’anno per l’edificazione di un nuovo complesso abitativo.

Vittorio Consonni, classe 1956, è da sempre estraneo alle ribalte e preferisce condurre un’indagine intimista nel riserbo di uno studio ostinato, d’intonazione meditativa, totalmente incentrato sulla disciplina del lavoro e su una ricerca che è allo stesso tempo espressiva ed esistenziale.

Ancora più eccezionale dunque è la presente rassegna, che raccoglie in un unico ventaglio espositivo trent’anni di ricerca dell’autore, dai primi “catrami” di fine anni Ottanta ai “petroli” dell’ultimo periodo. Il riferimento è alle tinte dominanti di una sensibilità cromatica che in Consonni è totalizzante e che determina le stagioni del suo fare pittorico.

Perfezionatosi negli studi dei nomi più significativi del panorama bergamasco, tra cui Mario Cornali e Calisto Gritti, Vittorio Consonni cerca nel colore la sintesi emozionale, l’energia evocativa, l’autenticità della pittura e dell’espressione di sé. Le sue tele sono insieme vigorose e liriche, sostanziate da pigmenti e riflessi estranei a ogni carattere decorativo e tesi invece alla pura evocazione, a metà tra astrazione gestuale, moderna figurazione e informale materico.

Quella di Consonni è fondamentalmente un’indagine sulla natura della forma e del colore, in vibrante equilibrio tra controllo compositivo e sconfinamento oltre il campo visivo, al di fuori dei margini stessi dell’opera.

Sono tele che esigono spazio ma che allo stesso tempo creano lo spazio. Alcune si articolano in trittici di ispirazione sacrale, altre sono incentrate sulla metamorfosi di una presenza, su una figura che dall’evidenza dei contorni scivola in lontananze immateriali e trascendenti. Altre ancora serbano la traccia lontana di un elemento figurale, scarnificato, ma dissolvono la visione in un non finito ricco di suggestione.

Il colore è il protagonista assoluto. Un colore che nelle opere degli anni Novanta è magmatico, grumoso, visceralmente tattile, e che si fa invece più leggero, più intimamente filtrato nei teleri più recenti. Consonni lavora preferibilmente con le dita, gli piace “entrare” letteralmente nella tela, sentire la materia fino a trovare la giusta temperatura emotiva e ottica.

Il suo approccio alla pratica pittorica, anche per via di questo procedimento palpabile e “cellulare”, è sempre disciplinato: l’olio, la tempera, il catrame quando c’è, si fondono in un impasto maturo, “masticato” come si dice in gergo, duttile e sensibile, capace di esprimere all’occorrenza la leggerezza del controluce, le nuances indefinite della memoria e dell’inconscio.

Complici anche gli spazi svuotati, chiari e armoniosi dell’ex Italcementi, la mostra è scenografica e ha le carte in regola per essere ricordata. È una full immersion nella materia pittorica e in un linguaggio che, come scrive Barbara Vitali nel testo di presentazione della mostra “procede sempre per addizione di colore e mai per sottrazione”. È una riscoperta, insomma, di quel “colore sentito” che appartiene a una generazione irripetibile, che nella pittura ha voluto esprimere tutto, l’anima e il corpo, affidando all’arte la pienezza dell’esperienza visiva e sensoriale, oltre che esistenziale. Di questi tempi, così immateriali, è decisamente merce rara.

Orari di apertura: venerdì, sabato, domenica, dalle 10 alle 17.

Dal 19 febbraio fino al 31 di marzo 2022.

Edificio storico Ex sede Italcementi in via Camozzi 128 a Bergamo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!