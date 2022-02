Brucia un ricovero per animali: venti cani tratti in salvo, uno è morto - BergamoNews

Villa d’Adda – Venti cani portati in salvo dai vigili del fuoco e almeno uno è rimasto vittima del rogo che, nella mattinata di sabato 26 febbraio, si è sviluppato in un ricovero per animali privato a Villa d’Adda.

Intorno alle 10.30, in via Mulinetto, ha inziato ad alzarsi una colonna di fumo nero. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati cinque mezzi dei vigili del fuoco di Bergamo, Lecco e dei volontari di Merate.

La struttura che stava bruciando è una sorta di capannone adibito a ricovero per i cani, di proprietà di un privato. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno subito sentito i guaiti e i lamenti dei cani feriti e spaventati e si sono messi al lavoro per cercare di portarli in salvo.

Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco si sono introdotti nel rifugio per liberare gli animali, che si trovavano chiusi all’interno di gabbiotti e non riuscivano a fuggire dalle fiamme. Una ventina sono sopravvissuti, nonostante la maggior parte di loro abbia riportato gravi ustioni provocate dal fuoco. Uno di loro non è riuscito a sopravvivere ed è morto bruciato e asfissiato dal fumo.

Gli animali sono stati tutti affidati alle cure veterinarie.

Sul posto anche la Polizia intercomunale Monte Canto e i carabinieri di Calusco d’Adda per far luce sulle cause del rogo e verificare le condizioni in cui venivano tenuti gli animali.

