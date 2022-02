Transporter 3, Il caso Collini o Warrior? La tv del 25 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 25 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci.

Il programma prevede la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 4 elementi e dal voto sui social. A caratterizzare questa terza edizione saranno i duetti in cui si esibiranno le nostre maschere con dei grandi nomi del panorama musicale italiano.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’anello mancante: sopravvissuto allo sparo, il sicario Lemere accetta di rivelare dove ha nascosto un altro cadavere, ma solo se Gibbs è disposto a scortarlo. Parker si unisce alla missione.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Il Caso Collini”. 2001, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese, un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso è affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini anche se conosceva bene la vittima. Hans Meyer infatti era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda la fiction “Fosca Innocenti”.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Transporter 3”; su Iris alle 20.55 “Changeling”; e su Italia2 alle 21.10 “The last exorcism – Liberaci dal male”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Warrior”. L’esperto di arti marziali Ah Sahm è in cerca di vendetta nella San Francisco del 1878 mentre il quartiere di Chinatown è sconvolto dalle guerre intestine tra gang criminali e dalla corruzione politica e delle forze dell’ordine.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – Che cos’è il genio – Banksy Most Wanted”. Intanto che la caccia al famoso writer continua, un altro ritratto senza volto del famigerato Banksy.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

