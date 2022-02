Tempo soleggiato, ma sensibile calo termico - BergamoNews

Le Previsioni meteo in Lombardia secondo il bollettino ufficiale emesso venerdì 25 febbraio a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Nella giornata odierna una saccatura proveniente dal Nord Europa sfiorerà il Nord Italia portando qualche debole nevicata sui rilievi Alpini e venti di Fohn sulla pianura centro-occidentale.

Tra sabato e Domenica un nuovo rinforzo dell’anticiclone garantirà tempo soleggiato su tutta la regione ma con un sensibile calo termico.

Venerdì 25 febbraio 2022

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, tra i rilievi Prealpini e la medio-alta pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sulla bassa pianura possibili nebbie.

Tra il pomeriggio e la sera cielo variabilmente nuvoloso su tutti i settori con possibili deboli nevicate intermittenti sui rilievi Alpini e con possibilità di qualche breve piovasco/rovescio tra il Bresciano, Cremonese e Mantovano, nei restanti settori tempo asciutto.

Temperature: Minime comprese tra 1 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 13 e 17°C.

Venti: In pianura durante la mattinata venti deboli da sud-est, tra il pomeriggio e la sera venti moderati/forti da nord-ovest sui settori centro-occidentali e da sud-est su quelli orientali.

In quota durante la mattinata venti deboli da sud-ovest, tra il pomeriggio e la sera venti moderati/forti da nord-ovest.

Sabato 26 febbraio 2022

Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Possibilità di nebbia durante le prime ore della mattinata sulla bassa pianura.

Temperature: Minime comprese tra 0 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 12 e 15°C.

Venti: In pianura venti deboli a tratti moderati da sud-ovest, in quota venti moderati da sud-est.

Domenica 27 febbraio 2022

Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione ad eccezione del settore pianeggiante orientale dove avremo una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime comprese tra -1 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10 e 14°C.

Venti: In pianura venti deboli a tratti moderati da nord-est, in quota venti deboli/moderati da sud-est.

