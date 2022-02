Ospedale Papa Giovanni: l'area del pronto soccorso dedicata ai positivi torna Covid free - BergamoNews

Bergamo. L’area del Pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII denominata Pemaf (Piano di Emergenza per Massiccio Afflusso di Feriti), torna Covid free.

Nella mattinata di venerdì 25 febbraio è stata infatti riaperta ai pazienti non positivi al coronavirus.

Le immagini che riprendevano il Pemaf con i malati Covid-19 nel marzo 2020, avevano fatto il giro del mondo. Nei primi giorni di gennaio 2021 l’area era tornata ad essere dedicata ai pazienti Covid-19 della quarta ondata e oggi torna nuovamente operativa per tutti gli utenti.

Roberto Cosentini, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale papa Giovanni dichiara: “Questa quarta ondata ci ha messo in difficoltà perché, parallelamente, ci siamo trovati a gestire anche i malati non Covid che ormai affollano tutti i pronto soccorso. Grazie alla vaccinazione ormai così diffusa, abbiamo ora un’arma per combattere il virus e questa quarta ondata ci dice che abbiamo buone speranze per il futuro. Come pronto soccorso vediamo in totale 250-300 malati al giorno nella parte riservata agli adulti, di questi i ricoveri sono all’incirca 150 alla settimana. Le persone che risultano positive al Covid e che vengono ricoverate, nell’ultima settimana sono al massimo 1 o 2 al giorno, anche qualcuno meno”.

