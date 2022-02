Mattia, morto nella notte in autostrada: le lacrime della mamma sul luogo dell'incidente - BergamoNews

Costa di Mezzate. Il pianto disperato di una mamma che vede un incidente e scopre che suo figlio di 23 anni ha perso la vita. Si chiamava Mattia Coter e abitava a Seriate il giovane deceduto nella notte tra giovedì e venerdì lungo l’autostrada A4, all’altezza di Costa di Mezzate.

La tragedia si è consumata nel tratto tra Grumello e Seriate, in direzione di Milano, alle 4.11 di mattina. Un orario preciso e certo, sul quale gli agenti della polizia stradale di Seriate hanno pochi dubbi perchè hanno ricevuto la richiesta di soccorso direttamente dalla colonnina sos: pensavano si trattasse di un automobilista con il mezzo in panne, invece giunti sul posto hanno scoperto che l’allarme era scaturito dallo schianto della Fiat Punto del ragazzo.

Dopo lo scontro il suo cadavere è stato sbalzato per trenta metri nel campo che costeggia l’autostrada. Il personale del 118 arrivato a bordo di un’ambulanza e un’automedica poco dopo la Stradale non ha potuto far altro che constatare il decesso del 23enne (avrebbe compiuto 24 anni il 15 maggio) in seguito alle gravi lesioni riportate.

Mattia, che al termine di una giornata di lavoro aveva raggiunto gli amici per festeggiare un compleanno, mentre stava tornando a casa sarebbe stato tradito da un colpo di sonno che gli ha fatto perdere il controllo.

Sul luogo dell’incidente è sopraggiunta anche la madre del giovane, che non vedendolo rientrare aveva provato a contattarlo al cellulare, senza esito. La donna ha ripercorso la strada che sapeva avrebbe fatto il figlio e in autostrada si è trovata di fronte la scena dell’incidente: alla scoperta che Mattia aveva perso la vita, è scoppiata in lacrime.

“Mattia era un ragazzo d’oro – ricorda commosso Michael Zambelli, un suo amico d’infanzia – aveva un cuore enorme ed era sempre a disposizione di tutti. Era una persona carismatica, ambiziosa, un vero leader. Era tanto altruista. Nella vita si occupava di pubbliche relazioni. Io lo conoscevo bene perchè sua nonna abitava a fianco a me. Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso”.

Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Seriate.

