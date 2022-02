Mine vaganti di Ozpetek e la parodia della famiglia tradizionale: il riscatto dell’unicità delle persone - BergamoNews

Bergamo. A volte è il luogo in cui ci rifugiamo, altre quello da cui scappiamo. La famiglia, secondo l’accezione più italiana che si può dare a questo termine, è luce e ombra al tempo stesso. Proprio questo microcosmo, che si regge su dinamiche assai complicate, è al centro di Mine vaganti, trasposizione teatrale dell’omonimo film di Ferzan Ozpetek.

È sempre il regista e sceneggiatore turco, alla sua prima opera teatrale, a guidare lo spettacolo che sarà al Teatro Donizetti di Bergamo fino a domenica 27 febbraio.

A mettere in scena le tragicomiche vicende della famiglia Cantone è il cast capitanato da Francesco Pannofino, nei panni di Vincenzo Cantone, Iaia Forte, che interpreta Stefania, moglie di Vincenzo, e una strepitosa Simona Marchini, la nonna della storia, la mina vagante che scuote menti e cuori.

Il confine tra “essere tutto” e “essere troppo” è labile. In bilico su questo confine dalle pareti strette si ritrovano Tommaso (Erasmo Genzini) e Antonio Cantone (Carmine Recano), figli di Vincenzo e Stefania Cantone, in quanto tali eredi dell’impero borghese dei Cantone.

I due fratelli sono uniti dal DNA e dal medesimo destino: non sono gli uomini che la loro famiglia, in particolare in genitori, si aspetta.

Entrambi omosessuali, non trovano la forza per la maggior parte della loro vita di mostrarsi per quello che sono e forse anche di accettare se stessi. Le aspettative dei genitori provocano dolore, spesso più dei pregiudizi maligni della società.

Il risultato del non saper accettare – per lo meno non immediatamente – i figli per come sono è una complicata vicenda familiare, raccontata con un sorriso dolceamaro. Antonio, il figlio maggiore, dopo avere dedicato una vita intera a far prosperare lo storico pastificio di famiglia, viene cacciato dal padre dopo il coming-out. Tommaso si ritrova a prendere il posto del fratello, salvo poi rivelare le sue vere intenzioni: diventare uno scrittore.

La loro vicenda di ragazzi omosessuali in una famiglia borghese, vittima di una mentalità tradizionale, ricorda che i figli non sono il frutto delle aspettative dei genitori, ma essere unici, sapienti e pensanti. Le dinamiche della famiglia Cantone sono in realtà lo specchio di una società, quella italiana, che ha ancora molta strada da fare quanto a inclusione e rispetto delle unicità.

Il cammino, faticoso, è possibile solo se il cambiamento passa attraverso la dimensione microsociale. La rivoluzione si raggiunge se ogni famiglia fa il proprio sforzo. A partire dall’educazione: quando ci renderemo conto che il termine “ricchione” è offensivo e inappropriato anche in una barzelletta?

Per questo ogni nucleo ha bisogno di una mina vagante, come nonna Cantone, una figura che non vede il mondo in bianco e nero, ma a colori, bello per come è.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!