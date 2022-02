Incidente in A4 tra Grumello e Seriate: muore un 23enne - BergamoNews

Bergamo. È un giovane di 23 anni della provincia di Bergamo la vittima dell’incidente avvenuto all’alba di venerdì 25 febbraio sull’A4.

Alle 4.11 l’allarme da parte di alcuni automobilisti che hanno notato una vettura, una Fiat Punto, con i fari accesi ai bordi dell’autostrada con la parte davanti finita in un fosso.

Sul posto sono arrivati il personale medico con un’ambulanza e gli agenti della polizia stradale di Seriate. L’incidente è avvenuto nel tratto autostradale a Costa di Mezzate, tra Grumello e Seriate in direzione Milano.

Il corpo del giovane era stato sbalzato fuori dal veicolo. Purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Le operazioni per recuperare il corpo del ragazzo e del mezzo hanno causato due chilometri di coda in direzione Milano.

