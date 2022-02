Dalla 'A' di Arzago alla 'V' di Villongo: i 17 Comuni che andranno al voto nel 2022 - BergamoNews

Sono 17 i comuni bergamaschi che andranno al voto nel 2022. La data ufficiale non è ancora arrivata, ma si dovrebbe votare prima dell’estate (tra la fine di maggio e l’inizio di giugno) e non in autunno com’era avvenuto per la tornata di ottobre del 2021, segnata dall’emergenza pandemica. Sono 69.172 gli elettori bergamaschi che si presenteranno ai seggi (dato aggiornato al 31 gennaio 2022). Ecco la lista dei comuni chiamati alle urne:

Arzago d’Adda

Il sindaco uscente è Gabriele Riva (lista civica Paese nuovo). Il primo cittadino, già al terzo mandato, non può più ricandidarsi. Con le elezioni dovranno essere eletti 10 consiglieri comunali.

Averara

L’attuale sindaco è Mauro Egman (lista civica Insieme). È al secondo mandato consecutivo ma può ricandidarsi essendo stato eliminato il vincolo di terzo mandato per i comuni sotto i 3000 abitanti. Averara dovrà eleggere 10 consiglieri comunali.

Blello

Il sindaco uscente è Luigi Mazzucotelli (lista civica Blello prima di tutto). Anche a Blello il sindaco è al secondo mandato ma può ricandidarsi per la stessa motivazione. I consiglieri da eleggere sono 10.

Brembate di Sopra

Il sindaco Emiliana Giussani (Lega Nord) è al primo mandato e può essere rieletta. Sono 12 i consiglieri comunali da eleggere.

Calusco d’Adda

Il sindaco uscente è Michele Pellegrini (lista civica Per Calusco). Anche lui al primo mandato e può venire rieletto. I consiglieri da eleggere sono 12.

Carona

Il sindaco Giancarlo Pedretti (lista civica Vivi Carona) è al primo mandato e può ricandidarsi. Fu eletto come sindaco anche nel 1995. A Carona bisogna eleggere 10 consiglieri.

Cisano Bergamasco

Il primo cittadino uscente è Andrea Previtali (Lega Nord), che è al secondo mandato e non può più ripresentarsi come sindaco. Sono 12 i consiglieri da eleggere a Cisano Bergamasco.

Curno

Il sindaco Luisa Gamba (lista civica Vivere Curno), al primo mandato, può essere rieletta. A Curno dovranno essere eletti 12 consiglieri.

Fornovo san Giovanni

Anche il sindaco di Fornovo san Giovanni, Gian Carlo Piana (lista civica Insieme per Fornovo) è al primo mandato e può ripresentarsi alle elezioni come primo cittadino. I consiglieri da eleggere sono 12.

Gandino

Il sindaco uscente è Elio Castelli (lista civica Insieme per 2022). Essendo al termine del suo secondo mandato non può più ricandidarsi. Sono 12 i consiglieri da eleggere.

Leffe

Il sindaco Marco Gallizioli (lista civica Nuovi Orizzonti) è invece al primo mandato e può ricandidarsi. Sono 12 i consiglieri da eleggere.

Mozzo

Il sindaco uscente è Paolo Pelliccioli (lista civica Innova Mozzo). Già al secondo mandato, non può ripresentarsi in qualità di sindaco. Sono 12 i consiglieri da eleggere.

Nembro

Il primo cittadino Claudio Cancelli (lista civica Paese Vivo) è al secondo mandato e non può essere rieletto. A Nembro i consiglieri da eleggere sono 16.

Solto Collina

Il sindaco è Maurizio Esti (lista civica Rinnovamento per Solto). Esti è al secondo mandato ma può ricandidarsi visto che Solto Collina ha meno di 3000 abitanti. Sono 10 i consiglieri da eleggere.

Sovere

Il sindaco Francesco Filippini (lista civica Per Sovere), anche lui al secondo mandato, non può ripresentarsi alle urne in qualità di sindaco dato che Sovere conta 5509 abitanti (dato al 31/01). Sono 12 i consiglieri da eleggere.

Villa d’Adda

Il sindaco uscente è Gianfranco Biffi (lista civica El@). Il primo cittadino è al secondo mandato e non può ricandidarsi alla guida del paese. I consiglieri da eleggere sono 12.

Villongo

Il sindaco Maria Ori Belometti (lista civica Uniti per Villongo) è al suo secondo mandato e non può ricandidarsi. Sono 12 i consiglieri da eleggere.

