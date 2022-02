Dal tè al caviale: come boicottare Putin con gli acquisti consapevoli - BergamoNews

La disobbedienza civile passa anche da noi cittadini. Negli ultimi decenni, purtroppo, ci siamo disabituati a pensare di poter contare e incidere sulle sorti politiche, economiche e sociali del nostro Paese, dell’Europa e del mondo.

Sembra che ciò che accade attorno a noi piova dall’alto o sia sempre deciso da altri, da chi governa o dai cosiddetti poteri forti: ne deriva uno scoraggiamento o, peggio ancora, un senso di rassegnazione che ci porta a non esprimerci o a non far sentire la nostra voce. Attraverso le scelte quotidiane che operiamo, invece, possiamo trasmettere dei messaggi e, se tante persone compiono le medesime decisioni, contribuire a cambiare il corso degli eventi.

Non ci sono solamente le sanzioni decise dai governi (leggi qui).

Ognuno nel proprio piccolo, boicottando la politica espansionista di Putin, per esempio, andando a fare i propri acquisti può boicottare i prodotti russi: oltre a essere un gesto simbolico è un modo per evitare che l’economia russa possa avere nuova linfa da destinare al conflitto ucraino.

Ma quali sono i prodotti russi che possiamo trovare sugli scaffali dei nostri centri commerciali o nei negozi che frequentiamo? Il ventaglio è ampio e spazia dal tè al latte passando per il caviale, svariate tipologie di dolci, cosmetici, scarpe e jeans.

Come si possono riconoscere? Forse non tutti lo sanno, ma il codice a barre ci permette di sapere da dove viene la merce: le prime cifre indicano l’origine del prodotto che vogliamo acquistare e, nello specifico, quello dei prodotti russi inizia con 46. Ormai in Ucraina si tratta di un’informazione nota a molti.

Alcune applicazioni che si possono scaricare sul proprio smartphone, inoltre, consentono di sapere da dove viene un oggetto in vendita semplicemente scansionando il codice a barre.

