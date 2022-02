Boltiere: nuovo mezzo elettrico per i dipendenti comunali - BergamoNews

Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale di Boltiere nel campo della sostenibilità ambientale e della riduzione delle emissioni delle attività comunali.

A fine 2021, grazie ai fondi messi in campo dal Governo, relativi all’emergenza da Covid19, è stato possibile per il Comune di Boltiere acquistare un nuovo mezzo elettrico per dipendenti del servizio ecologico. Si tratta di un Porter Piaggio, che grazie alla rottamazione del vecchio APE in dotazione, è stato possibile acquistare al prezzo di 10.000 € più IVA.

Sempre per quanto riguarda la sostenibilità ambientale è in fase di completamento il progetto “Natura vagante”. Iniziato sotto la precedente amministrazione, e continuato sotto la guida dell’Assessore Fabrizio Locatelli, si tratta, nello specifico, di un progetto al quale hanno partecipato i vari comuni appartenenti al PLIS. Grazie ad un bando di Fondazione Cariplo riguardante la riqualificazione di zone degradate del nostro territorio si è deciso di ristrutturare il vecchio depuratore di Boltiere. Per una cifra di 85.000 € si è trasformato il depuratore in un’aula ambientale dedicata alla sosta degli uccelli migratori. L’intervento come, detto in precedenza, è in fase di ultimazione e potrà essere così utilizzato anche dalle nostre scuole.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!