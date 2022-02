Atalanta, passeggiata in Grecia: Olympiacos dominato, ora attesa per l'urna di Nyon - BergamoNews

L’Atalanta gela l’inferno di Atene e con una prova fatta di sostanza e carattere annienta l’Olympiacos superando il turno e qualificandosi agli ottavi di Europa League.

La formazione nerazzurra rifila ben tre reti ai greci in una partita che domina ampiamente, non consentendo mai ai giocatori avversari di mettere in pericolo la retroguardia atalantina.

Nella giornata funestata dalle ostilità in terra ucraina, Malinovskyi si è tolto la soddisfazione di realizzare una doppietta con il suo pezzo forte, il tiro da fuori area esibendo dopo i gol una maglietta contro la guerra nella sua terra.

Gli uomini di Gasperini non si sono mai fatti condizionare dal caldo ambiente del Pireo, gestendo con grande intelligenza una partita che poteva essere problematica. Prova ne è la totale assenza di palle gol concesse ai biancorossi che normalmente sul proprio terreno sovrastano i loro avversari.

Quando sul finire del primo tempo Maehle porta in vantaggio la Dea si capisce che difficilmente la formazione greca sarà in grado di ribaltare la situazione. Ed in effetti la seconda parte della gara suggella il trionfo atalantino, con Malinovskyi che esplode quelle che sono le sue bombe preferite, ossia quelle scagliate con il suo piede sinistro.

Come più volte accaduto ultimamente, l’innesto nei secondi 45 minuti di Boga e Koopmeiners dà gran verve all’attacco atalantino, con l’olandese che prende per mano la formazione nerazzurra, mentre l’ivoriano appare meno incisivo del solito.

Gli ultimi 20 minuti sono pura accademia del calcio, con la formazione nerazzurra che gigioneggia e porta a casa una qualificazione strameritata, osannata dai 600 tifosi che l’hanno seguita nella trasferta al Pireo.

Ancora una volta Gasperini dimostra grandissima visione tattica e, pur con tutti i problemi legati all’assenza di attaccanti, riesce nell’impresa di rendere facile ciò che alla vigilia non lo era affatto.

Uomo partita, ovviamente, Malinovskyi, in una serata con il cuore in subbuglio per la sua gente: grande dimostrazione di professionalità quella del giocatore ucraino. Molto bene comunque tutti i giocatori nerazzurri, con una citazione particolare per Koopmeiners, cervello fino e piedi delicati, davvero un grandissimo acquisto.

Nella giornata odierna vedremo l’urna di Nyon quale squadra riserverà nel prossimo turno della competizione all’Atalanta: incrociamo le dita.

© Riproduzione riservata

